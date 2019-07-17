Экономика

«Эталон» увеличил продажи недвижимости на 41%РИА Новости 04:08

Петербургская девелоперская компания "Эталон" в первом полугодии 2019 года увеличил продажи недвижимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41% - до рекордных для компании 38,7 миллиарда рублей.
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Девелопер «Эталон» нарастил продажи на 41%

Мойка7805:40

Петербургский «Эталон» показывает крупные цифры роста

Gazeta.SPb05:40

«Эталон» по итогам первого полугодия нарастил продажи на 41%

Фонтанка.Ру04:58

Девелоперская компания «Эталон» увеличила продажи до 38,7 млрд рублей

Невские Новости07:00

«Эталон» в I полугодии увеличил продажи недвижимости на 41%

ТАСС07:20

Продажи недвижимости группы «Эталон» в I полугодии выросли на 41%

Rambler News Service04:55

«Эталон» увеличил продажи недвижимости на 41%

РИА Новости04:08
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:56, Вашингтон
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Катастрофа MH17: СБУ рассказала о водителе, перевозившем «Бук»

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об осуждённом водителе тягача, который, как утверждают силовики, перевозил зенитный ракетный комплекс "Бук", аналогичный тому из которого в небе над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский самолёт Malaysia Airlines, передает News.ru.
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В Кремле читали статью спикера Госдумы Вячеслава Володина в «Парламентской газете», в которой он предложил несколько поправок в российскую Конституцию, и считают ее темой для дискуссий.
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Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.
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Происшествия

Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии

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Американец Дейв Беннетт скончался спустя сутки после того, как искупался в море.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает следствие и суд по делу о катастрофе малайзийского Boeing объективными.
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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
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В России отзывают 120 автомобилей Audi. На сервис пригласят владельцев моделей A6 и A7, которые были проданы с начала этого года.
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Российская синхронистка Ромашина побила рекорд по золотым медалям

Российская синхронистка Светлана Ромашина стала победительницей в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
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Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

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Российская певица Ольга Бузова во время передачи «Comment Out» на YouTube решила разыграть своего коллегу по шоу-бизнесу Филиппа Киркорова.
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Картина превзошла кассовые сборы фэнтезийного фильма «Варкрафт» Данкана Джонса, вышедшего в 2016-м и собравшего по всему миру 433 миллиона долларов.
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Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
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Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
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В день Крещения Руси пройдет крестный ход к памятнику князю Владимиру

В праздник Дня крещения Руси 28 июля патриарх Кирилл совершит литургию в Успенском соборе Кремля, а затем возглавит крестный ход от храма до памятника князю Владимиру на Боровицком холме, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
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Политика

Московский суд продлил арест украинским морякам

Суд в Москве продлил арест всем украинским морякам, которые были задержаны при нарушении российской границы в Керченском проливе, сообщает телеканал 360.
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Происшествия

Задержание росгвардейцев за подбрасывание наркотиков попало на видео

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Общество

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Роскачество разработало рекомендации по выбору арбуза, обращая внимание на продуктовые рынки и ярмарки в качестве места покупки, а также советуя постучать по арбузу и обратить внимание на корочку, которая не должна блестеть, говорится в сообщении организации.
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Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил "Российской газете" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.
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В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина

В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
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Происшествия

Двое из задержанных за разбой офицеров ФСБ написали явку с повинной

Двое из семи ранее задержанных по статье "разбой" офицеров ФСБ России написали явку с повинной и признали свою вину в содеянном.
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Культура

Власти Чечни запретили «вольное творчество» самодеятельных артистов

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Происшествия

Россиянка отсудила у Tesla миллионы за сломанные ключи

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Спутниковый интернет установил рекорд скорости

Соединение было установлено за счет использования уже выведенных ранее на низкую орбиту спутников, которые в теории должны будут обеспечить широкополосным интернетом любую точку планеты в будущем.
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В Серпухове из-за погоды отменили показ оперы «Мазепа»

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Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
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