Экономика

Эталон в I квартале увеличил продажи на 47%Интерфакс 03:41

В общей сложности за первые три месяца текущего года девелопер реализовал 167,954 тыс. кв. м недвижимости, что на 25% больше, чем в январе-марте прошлого года. Продажи группы в Московском регионе в отчетный период выросли в 1,8 раза, до 11,602 млрд рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Группа «Эталон» увеличила продажи на 47% в I квартале 2019 года

DP.RU05:15

«Эталон» опередил ПИК и ЛСР по продажам, основной риск - внушительный размер чистого долга

ПРАЙМ06:02

Продажи Etalon Group за первый квартал выросли на 47%

Коммерсантъ Санкт-Петербург03:46

«Эталон» в I квартале увеличил продажи недвижимости на 47% - до 20 млрд руб

РИА Новости03:30

Etalon Group в 1 квартале нарастила продажи на 25%

Finam.Ru03:00

Девелопер Etalon Group намерен в этом году нарастить продажи до 80 млрд рублей

Интерфакс11:29

Москвичи закрепляются

NSP.ru02:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Происшествия

Денис Пак: компания Кокорина угрожала мне убийством

Обновлено в 08:53
Политика

Зеленский предложил избирателям пройти тест про Порошенко

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал тест для избирателей, в котором в 12 пунктах содержатся вопросы о действующем президенте Петре Порошенко, его состоянии и семье.
Обновлено в 09:04
Общество

Собянин рассказал о новом стандарте комфорта московских поликлиник

Качественно новый стандарт обслуживания пациентов будет внедрен в столичных поликлиниках в ближайшие три-пять лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время круглого стола с руководителями московских поликлиник в среду.
Обновлено в 08:32
Общество

Россиянам рекомендуют ехать в майские праздники на Мальдивы

Комфортная погода ожидается на побережье Черного моря и в Крыму.
Обновлено в 11:38
Кино

Сталина заменили Гитлером в российской версии «Хеллбоя»

Ранее сообщалось, что в российском МИДе назвали глупым сравнение Сталина, Гитлера и группировки "Исламское государство".
Обновлено в 03:22
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков впал в кому

Обновлено в 06:24
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Футбол

Стало известно, как будет выглядеть новый стадион «Уфы»

В Уфе представили проект нового стадиона одноимённого клуба, сообщает «Башинформ».
Обновлено в 10:37
Политика

Медведев анонсировал увеличение пособий по уходу за детьми

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что со следующего года планируется повысить пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие

Начались оценочные испытания снайперской винтовки «Уголек»

В Подольске начались оценочные и сравнительные испытания высокоточного самозарядного снайперского комплекса "Уголек".
Обновлено в 03:03
Игры

Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Обновлено в 04:52
Политика

ЦИК признала победу оппозиции на выборах мэра Стамбула

Оппозиция победила в Стамбуле Высшая избирательная комиссия Турции в среду, 17 апреля, признала победу кандидата от главной оппозиционной партии в стране — Народно-республиканской партии (НРП) — Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула.
Обновлено в 10:53
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

Экс-президент Перу умер после попытки суицида

Экс-президент Перу Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по делу о коррупции, скончался в госпитале Лимы.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта

Глава СБУ утверждает, что эта же диверсионная группа связана с убийством украинского генерала Максима Шаповала в 2017 году: под его автомобиль была заложена взрывчатка.
Обновлено в 08:27
Хоккей

Артемий Панарин: «Кучеров угрожал мне расправой. Надеюсь, он отойдет»

Обновлено в 10:40
Гаджеты

Представлен смартфон Samsung Galaxy A60

Обновлено в 06:37
Происшествия

Самолет вернулся на полтора часа

Обновлено в 04:08
Политика

Сенатор раскрыл, кто стоит за отравлением Скрипалей

Сенатор от Еврейской АО Владимир Джабаров полагает, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери было срежиссировано британской разведкой при активной помощи ЦРУ.
Обновлено в 10:15
Политика

ЕС воспротивился санкциям США против Кубы

Ранее сообщалось, что власти США планируют ввести новые санкции против ряда стран, в число которых входят Куба и Венесуэла.
Обновлено в 07:23
Общество

В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти

Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
Обновлено в 08:05
Политика

Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству

Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Происшествия

В Афинах молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие

Во всемирно известный древнегреческий Акрополь в Афинах ударила молния, ранив двоих туристов, сообщает 17 апреля сайт newsit.gr.
Обновлено в 11:15
Игры

Игра Assassin’s Creed поможет восстановить собор Парижской Богоматери

Видеоигра Assassin’s Creed Unity поможет французским властям восстановить собор Парижской Богоматери, сообщает gpsworld.com.
Обновлено вчера в 10:17
Кино

Премьеру фильма Лунгина «Братство» перенесли на 10 мая

Фильм Павла Лунгина «Братство» выйдет в прокат 10 мая.
Обновлено в 11:02
Происшествия

В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре

В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Общество

Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет

Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Транспорт

В ЦОДД призвали водителей не расслабляться из-за голубого неба

Обновлено в 07:02
Политика

Путин заявил об отсутствии планов встречи в нормандском формате

Президент России Владимир Путин заявил, что ему ничего не известно о проведении в июне встречи в нормандском формате, которую ранее предлагал президент Украины Пётр Порошенко.
Обновлено в 09:39
Наука

Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири

Обновлено в 02:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное