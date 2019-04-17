Экономика
Эталон в I квартале увеличил продажи на 47%Интерфакс 03:41
В общей сложности за первые три месяца текущего года девелопер реализовал 167,954 тыс. кв. м недвижимости, что на 25% больше, чем в январе-марте прошлого года. Продажи группы в Московском регионе в отчетный период выросли в 1,8 раза, до 11,602 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Происшествия
Денис Пак: компания Кокорина угрожала мне убийством
Обновлено в 08:53
Политика
Зеленский предложил избирателям пройти тест про Порошенко
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал тест для избирателей, в котором в 12 пунктах содержатся вопросы о действующем президенте Петре Порошенко, его состоянии и семье.
Обновлено в 09:04
Общество
Собянин рассказал о новом стандарте комфорта московских поликлиник
Качественно новый стандарт обслуживания пациентов будет внедрен в столичных поликлиниках в ближайшие три-пять лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время круглого стола с руководителями московских поликлиник в среду.
Обновлено в 08:32
Общество
Россиянам рекомендуют ехать в майские праздники на Мальдивы
Комфортная погода ожидается на побережье Черного моря и в Крыму.
Обновлено в 11:38
Кино
Сталина заменили Гитлером в российской версии «Хеллбоя»
Ранее сообщалось, что в российском МИДе назвали глупым сравнение Сталина, Гитлера и группировки "Исламское государство".
Обновлено в 03:22
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Обновлено в 06:24
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Футбол
Стало известно, как будет выглядеть новый стадион «Уфы»
В Уфе представили проект нового стадиона одноимённого клуба, сообщает «Башинформ».
Обновлено в 10:37
Политика
Медведев анонсировал увеличение пособий по уходу за детьми
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что со следующего года планируется повысить пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
Начались оценочные испытания снайперской винтовки «Уголек»
В Подольске начались оценочные и сравнительные испытания высокоточного самозарядного снайперского комплекса "Уголек".
Обновлено в 03:03
Политика
ЦИК признала победу оппозиции на выборах мэра Стамбула
Оппозиция победила в Стамбуле Высшая избирательная комиссия Турции в среду, 17 апреля, признала победу кандидата от главной оппозиционной партии в стране — Народно-республиканской партии (НРП) — Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула.
Обновлено в 10:53
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
Экс-президент Перу умер после попытки суицида
Экс-президент Перу Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по делу о коррупции, скончался в госпитале Лимы.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта
Глава СБУ утверждает, что эта же диверсионная группа связана с убийством украинского генерала Максима Шаповала в 2017 году: под его автомобиль была заложена взрывчатка.
Обновлено в 08:27
Гаджеты
Представлен смартфон Samsung Galaxy A60
Обновлено в 06:37
Происшествия
Самолет вернулся на полтора часа
Обновлено в 04:08
Политика
Сенатор раскрыл, кто стоит за отравлением Скрипалей
Сенатор от Еврейской АО Владимир Джабаров полагает, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери было срежиссировано британской разведкой при активной помощи ЦРУ.
Обновлено в 10:15
Политика
ЕС воспротивился санкциям США против Кубы
Ранее сообщалось, что власти США планируют ввести новые санкции против ряда стран, в число которых входят Куба и Венесуэла.
Обновлено в 07:23
Общество
В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти
Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
Обновлено в 08:05
Политика
Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству
Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Афинах молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие
Во всемирно известный древнегреческий Акрополь в Афинах ударила молния, ранив двоих туристов, сообщает 17 апреля сайт newsit.gr.
Обновлено в 11:15
Игры
Игра Assassin’s Creed поможет восстановить собор Парижской Богоматери
Видеоигра Assassin’s Creed Unity поможет французским властям восстановить собор Парижской Богоматери, сообщает gpsworld.com.
Обновлено вчера в 10:17
Кино
Премьеру фильма Лунгина «Братство» перенесли на 10 мая
Фильм Павла Лунгина «Братство» выйдет в прокат 10 мая.
Обновлено в 11:02
Происшествия
В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре
В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Политика
Путин заявил об отсутствии планов встречи в нормандском формате
Президент России Владимир Путин заявил, что ему ничего не известно о проведении в июне встречи в нормандском формате, которую ранее предлагал президент Украины Пётр Порошенко.
Обновлено в 09:39
Наука
Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири
Обновлено в 02:06