Экономика
Эталон в I квартале увеличил продажи на 47%Интерфакс 03:41
В общей сложности за первые три месяца текущего года девелопер реализовал 167,954 тыс. кв. м недвижимости, что на 25% больше, чем в январе-марте прошлого года. Продажи группы в Московском регионе в отчетный период выросли в 1,8 раза, до 11,602 млрд рублей.
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Происшествия
ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске
В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.
Обновлено в 02:46
Политика
Парубий назвал дату принятия закона о госязыке
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, который занял в первом туре президентских выборов четвёртое место, ранее предупреждал, что документ не обеспечивает никакой защиты функционирования украинского языка — это карательный закон о запрете русского языка.
Обновлено в 03:12
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Футбол
«Кардифф» обыграл «Брайтон» в матче АПЛ
«Кардифф Сити» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обновлено в 03:50
Космос
Российские астрономы выследили маневрирующий спутник нового класса
Российские астрономы с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории Института солнечно-земной физики заметили на орбите, где находятся большинство спутников связи и телетрансляций, маневрирующий аппарат нового класса.
Обновлено в 01:55
Космос
Создана астрономическая камера HiPERCAM для охраны МКС от НЛО
Научными сотрудниками Университета Шеффилда создана астрономическая камера HiPERCAM, которую уже сейчас называют «революционной».
Обновлено в 02:36
Транспорт
В России введут платные перекрестки
В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено вчера в 02:31
Футбол
Кокорин и Мамаев не явились на слушание по поводу апелляции
Обновлено в 02:20
Политика
Госдума приняла закон о запрете рекламы психоактивных веществ
Проектом закона запрещается распространять в СМИ и интернете сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также о способах и местах культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
Обновлено в 03:49
Наука
Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
США сделали Турции новое предложение по ракетным комплексам
Турция и США обсуждают новое предложение американцев по поставкам Анкаре систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Обновлено в 04:10
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Технологии
Bloomberg нашел в России двух новых миллиардеров
Bloomberg нашел в России двух новых миллиардеров.
Обновлено в 03:26
Общество
Сын-подросток мэра Серова за год заработал 400 тысяч рублей
Оказалось, что несовершеннолетний сын мэра уральского города Серов за 2018 год заработал 409 тысяч рублей.
Обновлено 15 апреля в 12:02
Авто
Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4
Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.
Обновлено в 02:04
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено вчера в 12:53
Гаджеты
Sony рассказала про PlayStation 5
Длительное время пользователи лишь гадали о том, как будет выглядеть новая приставка PlayStation 5 и какие у нее будут характеристики.
Обновлено вчера в 13:04
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д банка» из топ-200
Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Аспект".
Обновлено в 01:41
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о невозможности снизить цену на газ для населения
Цена на газ для населения Украины не может быть снижена из-за действия режима спецобязательств (ПСО).
Обновлено вчера в 04:50
Политика
Юрия Грудинина избрали генеральным директором ПАО «Ил»
Новый генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин начнет исполнять свои обязанности с 20 апреля.
Обновлено в 03:22
Общество
Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85
Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Происшествия
ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина в Россию из Нидерландов
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли поставки амфетамина в страну из Голландии.
Обновлено в 03:14
Политика
Госдума приняла закон о суверенном интернете
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено вчера в 04:26
Общество
Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте
Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
Обновлено в 02:17
Экономика
Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых
Рост производительности до итальянского уровня больше всего высвободит занятых в торговле, обработке, образовании, строительстве, транспорте и здравоохранении.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США по Йемену
Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, по которой Соединенным Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене, говорится в распространенном в среду Белым домом тексте ответа Трампа конгрессу.
Обновлено вчера в 21:02
Хоккей
Малкин и Василевский вызваны в сборную России на ЧМ-2019
К команде присоединятся вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, форвард Никита Кучеров (все трое — «Тампа-Бэй Лайтнинг») и нападающий Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).
Обновлено в 03:34
Технологии
Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено в 03:30