Экономика
«Эталон» увеличил продажи недвижимости на 41%РИА Новости 04:08
Петербургская девелоперская компания "Эталон" в первом полугодии 2019 года увеличил продажи недвижимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41% - до рекордных для компании 38,7 миллиарда рублей.
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:08, Вашингтон
Происшествия
Стало известно о заказчике «дела Голунова»
Высокопоставленный сотрудник управления ФСБ по Москве заказал полицейским «прижать» журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Политика
Кремль назвал дискуссионной статью Володина с поправками в Конституцию
В Кремле читали статью спикера Госдумы Вячеслава Володина в «Парламентской газете», в которой он предложил несколько поправок в российскую Конституцию, и считают ее темой для дискуссий.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Мосгорсуд оставил топ-менеджера «Рольфа» Кайро под домашним арестом
Мосгорсуд в среду признал законным домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе денег за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:46
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Бузова встретилась со своим бывшим возлюбленным Романом Третьяковым
Бывшая участница «ДОМа-2», а ныне популярная певица и телеведущая Ольга Бузова на глазах у всей страны встретилась со своим бывшим возлюбленным Романом Третьяковым.
Обновлено в 03:50
Политика
В Кремле прокомментировали задержание матери тяжелобольного ребенка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о ситуации с жительницей Москвы Еленой Боголюбовой, которую задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ после заказа в интернете препарата от судорог, необходимого ее тяжелобольному ребенку.
Обновлено в 08:30
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
СБУ заявила о задержании перевозившего «Бук» водителя
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали водителя тягача, перевозившего «Бук», которым сбили малайзийский Boeing рейса MH17, заявил заместитель начальника СБУ Виталий Маяков на брифинге для журналистов.
Обновлено в 08:41
Общество
В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»
В России предложили создать специальный телефон для школьников — «шкулфон».
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Эксперт назвал условие стабильной работы ГТС Украины в 2020 году
Стабильной работе ГТС Украины в 2020 году ничего не угрожает, если будут подписаны новые контракты на поставку и транзит газа из России.
Обновлено в 05:39
Авто
Экс-дизайнер Jaguar основал собственную компанию
Бывший главный дизайнер компании Jaguar Ян Каллум объявил о создании собственного дизайн-ателье.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Ираке убили турецкого дипломата
В Эрбиле произошло нападение на ресторан, где находились сотрудники турецкого консульства.
Обновлено в 08:34
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат ракетами «Калибр»
Малая подлодка «Пиранья» получит в качестве вооружения ракеты «Калибр».
Обновлено в 04:42
Политика
Иванишвили призвал нормализовать отношения России и Грузии
Туристическое сотрудничество и торговые связи между Грузией и Россией крайне важны для обеих сторон, поэтому отношения между странами должны быть нормализованы.
Обновлено в 07:55
Финансы
ЦБ повысил на 18 июля курс доллара до 62,95 рубля
Банк России установил на 18 июля официальный курс доллара на уровне 62,9451 рубля, что на 13,22 копейки выше предыдущего показателя.
Обновлено в 06:44
Политика
Пентагон заподозрили в распространении болезней через клещей
В конгрессе США заподозрили Пентагон в распространении через клещей болезни Лайма.
Обновлено в 04:55
Политика
Избирком снял Любовь Соболь с выборов в Мосгордуму
Окружная избирательная комиссия в 43-м округе приняла решение о снятии юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь с выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Москалькова призвала изменить меру пресечения украинским морякам
Украинским морякам, пересекшим российскую границу, было бы гуманно изменить меру пресечения, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Обновлено в 06:41
Футбол
Стивен Брюс возглавил «Ньюкасл»
Должность главного тренера "Ньюкасла" была вакантной с 1 июля после того, как истек контракт с Рафаэлем Бенитесом.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Краснодарские таможенники задержали живую контрабанду
Краснодарские таможенники задержали живую контрабанду. Гражданин Узбекистана вез с собой трех маленьких хищников.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Бизнес-джет едва не разбился в Пулково
Бизнес-джет Cessna 680 едва не разбился в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 08:02
Спорт
Светлана Ромашина снова стала чемпионкой мира
На проходящем в южнокорейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта разыграны медали в синхронном плавании.
Обновлено в 07:11
Финансы
Российские банки заработали более 1 трлн рублей за полгода
Прибыль российских банков в первые шесть месяцев 2019 года составила более 1 трлн рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:54
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38