Экономика
«Эталон» увеличил продажи недвижимости на 41%РИА Новости 04:08
Петербургская девелоперская компания "Эталон" в первом полугодии 2019 года увеличил продажи недвижимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41% - до рекордных для компании 38,7 миллиарда рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:21, Вашингтон
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Экономика
Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира
Самый богатый человек Франции, миллиардер Бернар Арно, владеющий модным домом Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, потеснив на третье место основателя Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев назвал себя «сумасшедшим папашей»
Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил в Instagram, что он не понимает тех людей, кто ставит свою карьеру выше воспитания ребенка.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Политика
Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию
Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Засекреченный свидетель дал показания на Шишкана
Засекреченный свидетель рассказал о причастности предполагаемого вора в законе Олега Шишканова к хищениям земель спецназначения в Чеховском районе Подмосковья.
Обновлено в 03:14
Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске
Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка
Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Обновлено в 00:30
Футбол
Новичок «Зенита» Сантос удивлен теплотой петербуржцев и начинает ощущать себя русским
Обновлено в 04:57
Общество
Главный нарколог Минздрава предложил выселить алкомаркеты на пустыри
Ранее, как писал News.ru, Минфин согласился с Минздравом, предлагавшим повысить «нижний порог» по продаже алкоголя до 21 года.
Обновлено в 04:59
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие
Немецкое издание призывает Запад дать отпор «российской агрессии»
Немецкое издание призвало Запад дать отпор "российской агрессии", поскольку, по словам авторов материала, Москва не собирается отказываться от своих новых ракет и не намерена спасать ДРСМД.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии
В сети появилось новое видео с пытками осужденных из ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1).
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию
В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.
Обновлено 15 июля в 03:41
Космос
«Протон-М» отправили в космос с заклеенной трещиной
Причиной переноса запуска ракеты-носителя «Протон-М» c космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» стали неполадки на трубопроводе наддува бака.
Обновлено в 00:46
Политика
Путин поздравил Меркель с 65-летием
Обновлено в 05:06
Авто
Представлен Subaru Chiffon второго поколения
Старт продаж модели Subaru Chiffon второго поколения в Японии назначен на 25 июля.
Обновлено вчера в 10:13
Культура
В Чечне раскритиковали артистов за несогласованные выступления
Министерство культуры Чечни будет выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями, тем самым портят имидж республики.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машины скорой помощи
Государственная Дума РФ в окончательном чтении приняла ужесточение наказания за воспрепятствование работе врачей и проезду машин скорой помощи.
Обновлено вчера в 06:22
Армия и оружие
МС-21 с российским двигателем выйдет на испытания в 2020 году
Летные испытания российского самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 начнутся в 2020 году, сообщила пресс-служба правительства Пермского края.
Обновлено вчера в 11:06
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Отели, которые увеличили стоимость отдыха, не досчитались туристов. В итоге бизнес Турции возвращается к первоначальным ценам.
Обновлено вчера в 12:48
Экономика
МЭР объяснило рост промышленного производства
Ускорение роста промышленного производства в июне до 3,3% по сравнению с 0,9% в мае обусловлено улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях, следует из «Картины о динамике промышленного производства», подготовленной Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Роскачество разработало рекомендации по выбору арбуза, обращая внимание на продуктовые рынки и ярмарки в качестве места покупки, а также советуя постучать по арбузу и обратить внимание на корочку, которая не должна блестеть, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:05
Экономика
МВФ понизил прогноз роста ВВП в России в 2019 году до 1,2%
Международный валютный фонд снизил свой прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1,2% по сравнению с апрельской оценкой 1,6%. Такие данные приводятся в сообщении исполнительного совета фонда по итогам консультаций с РФ 2019 года в соответствии со статьей IV.
Обновлено в 04:48
Происшествия
СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму
Обновлено в 01:53