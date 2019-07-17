Экономика

«Эталон» увеличил продажи недвижимости на 41%РИА Новости 04:08

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Петербургская девелоперская компания "Эталон" в первом полугодии 2019 года увеличил продажи недвижимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41% - до рекордных для компании 38,7 миллиарда рублей.
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Девелопер «Эталон» нарастил продажи на 41%

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