Экономика
«Эталон» увеличил продажи недвижимости на 41%РИА Новости 04:08
Петербургская девелоперская компания "Эталон" в первом полугодии 2019 года увеличил продажи недвижимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41% - до рекордных для компании 38,7 миллиарда рублей.
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Общество
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и дождя в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 04:34
Политика
На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения.
Обновлено в 05:23
Политика
Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве
Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Фёдор Барна устроили перепалку во время обсуждения достройки терминала николаевского аэровокзала, сообщает интернет-издание «Обозреватель».
Обновлено в 06:02
Политика
Следователи рассказали о новых свидетелях в деле о крушении MH17
Новые свидетели появились в деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Политика
Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступает за изменение меры пресечения украинским морякам, которые с ноября находятся под стражей за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.
Обновлено в 06:43
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Кино
«Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на «Эмми»
Сын Алибасова сравнил отравление отца со сценой из «Игры престолов» Без внимания не остались и другие громкие проекты этого года: заслуженные номинации на «Эмми» получили «Чернобыль», «Острые предметы», «Поза», «Убивая Еву» и другие полюбившиеся зрителям и критикам сериалы.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Задержание россиянки за покупку препарата неизлечимо больному сыну опровергли
Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына.
Обновлено в 06:32
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии
«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Спорт
Кузнецов и Шлейхер завоевали для России лицензии на Олимпиаду
Обновлено в 04:44
Финансы
Худший день для рубля определил эксперт
Эксперт компании "Международный финансовый центр" Владимир Рожанковский считает, что самым плохим днем для российского рубля в июле станет 26 число, на которое назначено заседание совета директоров Центробанка.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
В Совфеде пообещали ликвидацию Украины в случае атаки на Крымский мост
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие
Первая партия из 8 тысяч автоматов АК-12 поступила на вооружение ЦВО
Первая партия автоматов нового поколения АК-12 из 8 тыс. единиц поступила в рамках гособоронзаказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Голунов вызван в Следственный комитет
Журналист Иван Голунов приглашён в Следственный комитет, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 05:50
Гаджеты
Huawei заставит Android занимать меньше памяти в новых прошивках
Новая файловая система может сделать телефон быстрее, но не стоит при этом путать ее с новым типом внутренней памяти.
Обновлено в 03:10
Здоровье
Бурков открыл уникальный детский хирургический стационар в Омске
В среду, 17 июля, в Омске после реконструкции открылся хирургический стационар Городской детской клинической больницы № 3 по адресу ул. Магистральная, 31.
Обновлено в 01:58
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Президент США Дональд Трамп прокомментировал поставки в Турцию российских зенитных комплексов С-400 в Турцию, заявив, что Анкара больше не сможет рассчитывать на покупку американских самолетов F-35.
Обновлено вчера в 19:36
Политика
МИД РФ объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД РФ рассказал, что проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре.
Обновлено в 06:22
Наука
Илон Маск показал чип для вживления в мозг и чтения мыслей
Еще весной 2018 года Илон Маск, выступая перед собравшимися на технологической конференции SXSW в США, сообщил, что одна из его компаний работает над вживляемыми в мозг чипами, которые смогут улучшить память и помогать в чтении мыслей.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Зеленский изменил порядок службы в армии в случае военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в положение о прохождении военной службы в Вооружённых силах страны.
Обновлено в 04:17
Футбол
Стивен Брюс возглавил «Ньюкасл»
Должность главного тренера "Ньюкасла" была вакантной с 1 июля после того, как истек контракт с Рафаэлем Бенитесом.
Обновлено в 05:25