Петербургская девелоперская компания "Эталон" в первом полугодии 2019 года увеличил продажи недвижимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41% - до рекордных для компании 38,7 миллиарда рублей.

Общество В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и дождя в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

Политика На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения.

Политика Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Фёдор Барна устроили перепалку во время обсуждения достройки терминала николаевского аэровокзала, сообщает интернет-издание «Обозреватель».

Политика Следователи рассказали о новых свидетелях в деле о крушении MH17 Новые свидетели появились в деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года.

Происшествия В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.

Политика Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступает за изменение меры пресечения украинским морякам, которые с ноября находятся под стражей за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

Политика Лавров оценил перспективы отношений РФ и США В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Происшествия Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.

Кино «Игра престолов» побила рекорд по количеству номинаций на «Эмми» Сын Алибасова сравнил отравление отца со сценой из «Игры престолов» Без внимания не остались и другие громкие проекты этого года: заслуженные номинации на «Эмми» получили «Чернобыль», «Острые предметы», «Поза», «Убивая Еву» и другие полюбившиеся зрителям и критикам сериалы.

Происшествия Задержание россиянки за покупку препарата неизлечимо больному сыну опровергли Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына.

Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Происшествия «Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии «Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).

Происшествия В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.

Происшествия Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).

Финансы Худший день для рубля определил эксперт Эксперт компании "Международный финансовый центр" Владимир Рожанковский считает, что самым плохим днем для российского рубля в июле станет 26 число, на которое назначено заседание совета директоров Центробанка.

Армия и оружие Первая партия из 8 тысяч автоматов АК-12 поступила на вооружение ЦВО Первая партия автоматов нового поколения АК-12 из 8 тыс. единиц поступила в рамках гособоронзаказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО).

Шоу-бизнес Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.

Футбол Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.

Происшествия Голунов вызван в Следственный комитет Журналист Иван Голунов приглашён в Следственный комитет, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Гаджеты Huawei заставит Android занимать меньше памяти в новых прошивках Новая файловая система может сделать телефон быстрее, но не стоит при этом путать ее с новым типом внутренней памяти.

Здоровье Бурков открыл уникальный детский хирургический стационар в Омске В среду, 17 июля, в Омске после реконструкции открылся хирургический стационар Городской детской клинической больницы № 3 по адресу ул. Магистральная, 31.

Политика Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции Президент США Дональд Трамп прокомментировал поставки в Турцию российских зенитных комплексов С-400 в Турцию, заявив, что Анкара больше не сможет рассчитывать на покупку американских самолетов F-35.

Политика МИД РФ объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы МИД РФ рассказал, что проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре.

Наука Илон Маск показал чип для вживления в мозг и чтения мыслей Еще весной 2018 года Илон Маск, выступая перед собравшимися на технологической конференции SXSW в США, сообщил, что одна из его компаний работает над вживляемыми в мозг чипами, которые смогут улучшить память и помогать в чтении мыслей.

Армия и оружие Зеленский изменил порядок службы в армии в случае военного положения Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в положение о прохождении военной службы в Вооружённых силах страны.