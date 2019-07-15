Девелоперская группа "Эталон" в I полугодии 2019 года увеличил продажи недвижимости на 41% - до 38,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Эталон» в I полугодии увеличил продажи недвижимости на 41%

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