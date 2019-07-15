Экономика
«Эталон» в I полугодии увеличил продажи недвижимости на 41%ТАСС 07:20
Девелоперская группа "Эталон" в I полугодии 2019 года увеличил продажи недвижимости на 41% - до 38,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Здоровье
В Тольятти зарегистрировано 5 заболевших лихорадкой Денге
Зарегистрировано 5 заболевших взрослых лихорадкой Денге. Отмечается, что в прошлом году таких случаев не было.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Бизнес-джет едва не разбился в Пулково
Обновлено в 08:02
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Футбол
Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол
В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.
Обновлено в 07:30
Интернет
FaceApp состарил Текслера, Краснову и Ярушина
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму
В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 07:50
Кино
Тайка Вайтити снимет четвертого «Тора»
Обновлено в 00:16
Спорт
Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира
Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
Гаджеты
Huawei заставит Android занимать меньше памяти в новых прошивках
Новая файловая система может сделать телефон быстрее, но не стоит при этом путать ее с новым типом внутренней памяти.
Обновлено в 03:10
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Меган Маркл пожаловалась Фарреллу на жизнь в королевской семье
Герцогиня Сассекская и жена принца Гарри Меган Маркл на лондонской премьере фильма "Король лев" рассказала поп-супезвезде Фарреллу Уильямсу о своей нелегкой жизни в королевской семье.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Зеленский устроил скандал в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили в среду во время визита главы государства на Николаевщину.
Обновлено в 05:50
Политика
МИД России высказался о расследовании MH17
Трагедия сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского «Боинга» превратилась в инструмент нечистоплотной политической игры против России, считают в российском МИДе.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Москве задержали женщину после покупки препарата для ребенка
Женщину, заказавшую за рубежом лекарство для ребенка, задержали в Москве по обвинению в контрабанде.
Обновлено в 07:58
Авто
Эксперты назвали самые ненадежные АКП
Обновлено в 02:00
Экономика
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon
Еврокомиссия (ЕК) запустила антимонопольное расследование в отношении компании Amazon, которая, возможно, нарушила правила конкуренции ЕС при использовании конфиденциальных данных от независимых розничных торговцев.
Обновлено в 07:06
Здоровье
Минспорта получит полномочия по аккредитации областных федераций
Еще одно изменение – минспорта наделяется полномочиями проводить госаккредитацию региональных спортивных федераций.
Обновлено в 01:21
Политика
Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам, задержанным после провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 07:19
Политика
Познер признался, в каком случае уехал бы из России
Российский журналист Владимир Познер ответил, в каком случае он бы уехал из страны.
Обновлено в 04:56
Политика
Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России
Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Авто
Mercedes-Benz откажется от пикапа X-Class
Серийная версия Mercedes-Benz X-Class дебютировала в 2017 году и бренд надеялся занять лидирующую позицию на растущем рынке легких пикапов.
Обновлено вчера в 06:43
Политика
Трамп запретил продавать Турции истребители F-35 из-за С-400
Обновлено в 06:53
Политика
Стратегию национальной безопасности России скорректируют в 2020 году
Стратегия национальной безопасности России будет скорректирована в 2020 году, а также завершится разработка Стратегии социально-экономического развития, сообщили в Совете безопасности РФ.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
В Калининградской области построили новый военный аэродром
Накануне, как сообщает Минобороны РФ, на новом аэродроме в Калининградской области завершили работы по оборудованию дренажной системы, проведены сети электроснабжения и освещения, а также системы связи.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Журналиста Голунова вызвали в Следственный комитет
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого в июне обвиняли по делу о сбыте наркотиков, и его защитников вызвали в Следственный комитет.
Обновлено в 07:16
Наука
Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле
Ученые из Колумбийского университета измерили уровни радиационного загрязнения на Маршалловых островах, где во время Холодной войны США провели 67 ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 03:00