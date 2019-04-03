Политика
Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с РоссиейRT на русском 05:59
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
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Я прочитал недавно, что в России сожгли 72 тонны кильки из Эстонии, конфискованной таможней в Ивангороде. На это ушло три месяца. Жаль наших рыбаков. Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций. Вот и тема для президента Кальюлайд, о чем в Москве поговорить.
— Эдгар Сависаар, эстонский политикВзгляд.ру 13:15
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