Политика
Эстонский политик попросил отмены санкций после сожжения кильки в РоссииРИА Новости вчера в 21:00
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и контрмер Москвы после сожжения 72 тонн эстонской кильки в России.
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Сожженная килька навела эстонского политика на мысль об отмене санкций против России
Газета.Ruвчера в 22:17
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