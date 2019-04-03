Политика

Эстонский политик попросил отмены санкций после сожжения кильки в РоссииРИА Новости вчера в 21:00

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и контрмер Москвы после сожжения 72 тонн эстонской кильки в России.
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В Эстонии призвали обсудить с Россией отмену санкций

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Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией

Комсомольская правда00:44

Эстонский политик попросил отмены санкций после сожжения кильки в России

РИА Новостивчера в 21:00

Эстонский политик предложил обсудить взаимную отмену санкций с Россией

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Сожженная килька навела эстонского политика на мысль об отмене санкций против России

Газета.Ruвчера в 22:17

Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией

Московский Комсомолецвчера в 22:09

Эстонский политик призвал отменить санкции после сожжения кильки в России

Известиявчера в 23:25
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Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Обновлено в 00:22
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Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

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Общество

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Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
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Политика

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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал постоянные заявления польских военных о опасности российской агрессии.
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Политика

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Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Кино

«Капитан Марвел» собрал более миллиарда долларов по всему миру

Мировые сборы фильма «Капитан Марвел» превысили отметку в миллиард долларов, пишет Deadline.
Обновлено вчера в 13:40
Экономика

Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс

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Обновлено вчера в 11:26
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Футбол

«Валенсия» одержала победу над «Реалом»

«Валенсия» одержала победу над «Реалом» в домашнем матче 30-го тура испанской Примеры.
Обновлено вчера в 17:27
Здоровье

Женщина «превратилась в зомби» из-за крема для кожи

Доктора заключили, что у 45-летней женщины экзема и прописали гормональные кремы.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Алексей Рогозин уйдет с поста гендиректора «Ил», сообщил источник

Алексей Рогозин уйдет с должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 01:58
Политика

Британская Палата общин одобрила законопроект о переносе «Брексита»

Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обяжет премьер-министра Терезу Мэй просить об отсрочке «Брексита».
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

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В МЧС приняли решение закрыть московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
Обновлено в 01:01
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Уайт: ситуация между Хабибом и Конором дошла до неприемлемого уровня

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Общество

Роскачество подвело итоги исследования минтая

Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Общество

РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл

Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию.
Обновлено в 01:45
Футбол

Ахмедов: «Я не переходил в „Анжи“ из-за денег»

Полузащитник Одил Ахмедов, ныне выступающий за "Шанхай СИПГ" из Китая, рассказал о времени, проведённом в "Анжи".
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Заслуженный врач России потребовал извинений от Малышевой

Обновлено вчера в 22:46
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В Министерстве здравоохранения Якутии проходят обыски

Обыски проводятся в здании Министерства здравоохранения Якутии и квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали мэра Евпатории

Мэра Евпатории Андрея Филонова 3 апреля задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.
Обновлено вчера в 11:48
Путешествия

Названы самые популярные у иностранных туристов регионы России

Эксперты составили рейтинг самых популярных у иностранных туристов городов и регионов России по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:32
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Еще три женщины заявили о неподобающем поведении Байдена

Еще три женщины обвинили бывшего вице-президента США в неподобающем поведении.
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Происшествия

В Австралии приняли закон об ответственности соцсетей за сцены насилия

Австралийский парламент в четверг принял законопроект, который предусматривает штрафы и тюремные сроки для руководства медиакомпаний за неэффективную борьбу с содержащими сцены насилия материалами, сообщает агентство Рейтер.
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Политика

ВЦИОМ сообщил о симпатиях россиян к фаворитам выборов на Украине

Треть россиян (31%) призналась в симпатиях к победителю первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
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Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено вчера в 07:22
Политика

Подкомиссия ООН признала часть Арктики продолжением шельфа России

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Соревнования по борьбе в Чечне закончились массовой дракой

Соревнования по вольной борьбе в Чеченской Республике завершились массовой дракой, передает "Советский спорт".
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Футбол

Раньери: попросил игроков показать, что «Рома» может выйти в еврокубки

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери поделился мнением о домашнем матче Серии А с «Фиорентиной».
Обновлено в 02:23
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Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован

В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.
Обновлено вчера в 15:24
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:46
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Эстонский политик. Президент Эстонии с 10 октября 2016 года.
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