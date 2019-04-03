Эстонский политик попросил отмены санкций после сожжения кильки в РоссииРИА Новости вчера в 21:00

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и контрмер Москвы после сожжения 72 тонн эстонской кильки в России.

Эстонский политик попросил отмены санкций после сожжения кильки в России

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