Футбол

Эстонский «Калью» вышел в следующий раунд Лиги чемпионовСоветский спорт вчера в 12:53

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов эстонский Нымме Калью на выезде обыграл македонскую Шкендию-79 2:1.
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Лига Чемпионов. Ставки букмекеров на матч Црвена Звезда – Судува

Букмекеры.рфвчера в 11:02

«Црвена Звезда» обыграла «Судуву» и вышла во второй квалификационный раунд ЛЧ

Матч ТВвчера в 16:47

«Црвена Звезда» выбила «Судуву» из Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 16:48

ФК «Сабуртало» прошел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Sputnik Грузиявчера в 15:57

«Сабуртало» дома проиграл «Шерифу» в квалификации ЛЧ, но вышел в следующий раунд

Чемпионатвчера в 15:47

Квалификация ЛЧ – тоже интересно: о крупных выигравших коэффициентах

Legalbetвчера в 06:06

«Сабуртало» — «Шериф». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов 16 июля 2019 года

LiveSport.ru15 июля в 01:30
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Как у «Барселоны» не получилось: «Шериф» в Лиге Чемпионов едва не сотворил чуда

КП - Молдовавчера в 15:46
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 00:24, Ашберн
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено вчера в 11:18
Общество

Дождь, грозы и порывистый ветер ожидаются в Московском регионе 17 июля

Облачная погода, местами сильный дождь и грозы с порывами ветра до 17 м/с ожидаются в Московском регионе в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:00
Наука

3D-микроскоп создает изображение внутреннего строения клетки без ее повреждения

Обновлено вчера в 07:34
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане

Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено 15 июля в 22:25
Авто

Volkswagen представил новую механическую КПП

Поскольку планы правительства германии по введению запрета на продажу бензиновых и дизельных автомобилей становятся все более значительными, а бренды должны урезать средние уровни выбросов своих автомобилей, повышение эффективности механической КПП позволит тем, кто по-прежнему ценит использование традиционного агрегата, наслаждаться ею.
Обновлено вчера в 01:08
Армия и оружие

The National Interest оценил возможности С-500

Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
Обновлено вчера в 13:25
Здоровье

Знаменитый врач спас руки детскому хирургу из Кузбасса

Обновлено вчера в 23:58
Политика

Суд Амстердама изменит тактику по вопросу скифского золота

Скифское золото, около двух тысяч артефактов старины, было вывезено из музеев Крыма на выставку до проведения референдума о присоединении Крыма к России.
Обновлено вчера в 09:01
Армия и оружие

Министр обороны Литвы призвал разместить в Прибалтике ПВО США

Обновлено в 00:05
Космос

Запуск «Протон-М» переносили несколько раз из-за трещины

Запуск ракеты–носителя «Протон-М» несколько раз откладывали из-за трещины. Трещина образовалась в трубопроводе на второй ступени ракеты.
Обновлено вчера в 22:53
Экономика

Глобальный долг растет на низких ставках

Мониторинг мировой экономики Замедление темпов роста долговой нагрузки в мире в прошлом году оказалось лишь временным — объем глобального долга по итогам первого квартала 2019 года вырос еще на $3 трлн, превысив $246 трлн, следует из данных вашингтонского Institute of International Finance.
Обновлено вчера в 19:05
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похвастался подарком от Линды

Обновлено вчера в 23:48
Наука

В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга

Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.
Обновлено 15 июля в 09:53
Спорт

Российские синхронистки завоевали золото на ЧМ в Корее

Днем ранее золото завоевали в технической программе среди смешанных пар ЧМ российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
Обновлено вчера в 18:25
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta с вариатором

В июне в СМИ появилась информация о том, что вслед за LADA XRay и Vesta вариатором оснастят и следующее поколение LADA Granta.
Обновлено вчера в 09:44
Экономика

Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Сегодня ночью туляки смогут увидеть «пепельную» луну

В ночь с 16 на 17 июля многие россияне смогут наблюдать необычное лунное затмение, называемое астрологами «пепельной» луной.
Обновлено вчера в 08:45
Космос

Специалисты находятся в поисках недорогого способа продвижения малых спутников

Небольшой размер и относительно низкая стоимость сделали CubeSats популярным выбором для коммерческих запусков в последние годы.
Обновлено вчера в 08:22
Шоу-бизнес

Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале

Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено вчера в 13:21
Политика

Иран отбуксировал сломанный иностранный танкер в свои воды

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что иранская сторона отбуксировала в свои территориальные воды иностранный танкер, сломавшийся в Персидском заливе.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера

Обновлено вчера в 23:31
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.
Обновлено вчера в 06:04
Политика

У Зеленского рассказали о подготовке обмена пленными

По итогам переговоров внешнеполитических советников глав стран «нормандской четверки» появились определенные договоренности касательно обмена пленными.
Обновлено вчера в 06:48
Футбол

Краневиттер: «Собираюсь уйти из „Зенита“»

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер сообщил о своём намерении покинуть петербургский клуб из-за недостаточной игровой практики.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Лавров оценил вероятность улучшения отношений между Россией и США

Сергей Лавров напомнил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в японской Осаке высказались за расширение экономического сотрудничества, возобновление диалога по стратегической стабильности, а также положительно оценили диалог по вопросам борьбы с терроризмом.
Обновлено вчера в 19:20
Политика

На Украине предсказали техногенную катастрофу без транзита газа из РФ

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страну ждет катастрофа.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

В Красноярске полиция прервала лекцию феминистки из Великобритании

Обновлено вчера в 22:57
Космос

Космонавтам на МКС доставят фрукты, хрен и горчицу

Обновлено вчера в 01:11
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
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