Футбол
Эстонский «Калью» вышел в следующий раунд Лиги чемпионовСоветский спорт вчера в 12:53
В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов эстонский Нымме Калью на выезде обыграл македонскую Шкендию-79 2:1.
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Глобальный долг растет на низких ставках
Мониторинг мировой экономики Замедление темпов роста долговой нагрузки в мире в прошлом году оказалось лишь временным — объем глобального долга по итогам первого квартала 2019 года вырос еще на $3 трлн, превысив $246 трлн, следует из данных вашингтонского Institute of International Finance.
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В ночь с 16 на 17 июля многие россияне смогут наблюдать необычное лунное затмение, называемое астрологами «пепельной» луной.
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Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страну ждет катастрофа.
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