Политика
Эстонские парламентарии предложили выйти из ПАСЕ из-за РоссииNews.ru 11:45
Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) призвал рассмотреть вопрос об отзыве делегации своей страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после того, как в ней подтвердили полномочия российской делегации.
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с чего всё началось
Возвращение России в ПАСЕ В 2014 году российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ после присоединения Крыма. В ответ на это Россия прекратила участие в заседаниях организации. Кроме того, в 2017 году Москва приостановила выплаты взносов в бюджет Совета Европы.РИА Новости11:10
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