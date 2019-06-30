Эстонские парламентарии предложили выйти из ПАСЕ из-за РоссииNews.ru 11:45

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с чего всё началось

Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) призвал рассмотреть вопрос об отзыве делегации своей страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после того, как в ней подтвердили полномочия российской делегации.

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