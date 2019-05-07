Экономика

Эстонская госкомпания Elering вводит клиентов в заблуждениеSputnik Эстония вчера в 13:00

Финляндия не состоит в БРЭЛЛ и потому взимает тариф Как говорят в российской компании, суть новых заявлений эстонской стороны ничем не отличается от сути тех высказываний, что уже звучали ранее. Разве что Таави Вескимяги наконец-то указал конкретные сроки — осень этого года.
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Эстония и Латвия решили обложить пошлинами дешевое электричество из России

Московский Комсомолецвчера в 09:10

Эстония и Латвия объявили войну дешевому электричеству из России

Lenta.ruвчера в 07:42

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

ТАССвчера в 03:14

Латвия и Эстония введут пошлину на российскую электроэнергию

REGNUMвчера в 05:05

Балтийские страны захотели установить пошлины на российское электричество

Взгляд.рувчера в 04:47

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на российскую электроэнергию

Аргументы и Фактывчера в 04:24

Латвия и Эстония обложат пошлинами «нечестную» электроэнергию из России

Царьградвчера в 07:21
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ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.
Обновлено вчера в 17:41
Политика

Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру Украины

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко 7 мая в 10.00 должен был явиться в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля по делам Майдана.
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия

Полицейский покончил с собой в центре Москвы

В центре Москвы покончил с собой сержант полиции, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 03:47
Политика

На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеров

Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне Дня Победы — в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

В результате схода лавины семь человек погибли, девушкам удалось спастись.
Обновлено в 04:32
Общество

В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро

На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого — один евро.
Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Равшана Куркова провела отпуск в Мармарисе

Российская актриса Равшана Куркова провела отпуск в туристическом Мармарисе на юго-западе Турции.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Следователи назвали ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьеве самолета

Обновлено вчера в 07:05
Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Футбол

Лионель Месси в профессиональной карьере потерпел 15 крупных поражений

Вчерашний матч в Ливерпуле стал для Месси 813-м в профессиональной карьере (684 – за «Барселону», 129 – за сборную Аргентины).
Обновлено в 01:36
Интернет

В результатах поиска Google появятся трехмерные изображения

Уже в этом году, пообещали в Google, будет изменена система поиска информации.
Обновлено в 05:00
Авто

Эксперты выяснили, сколько владельцы SUV тратят в год на бензин

Эксперты подсчитали, что владельцы кроссоверов ежегодно расходуют на топливо примерно на 409 фунтов стерлингов, что эквивалентно 35 тыс. рублей, больше, чем владельцы эквивалентных седанов, универсалов и хэтчбеков.
Обновлено в 01:30
Общество

МЧС Тверской области сообщает об отсутствии радиационной опасности

В настоящий момент радиационный фон на территории Тверской области в норме, на Калининской АЭС ЧП не произошло.
Обновлено в 04:25
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Украина повысила зарплаты военным в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая.
Обновлено в 03:38
Политика

На Украине хотят признать выданные в Донбассе паспорта РФ недействительными

Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что кабмин страны будет добиваться решения, по которому выданные в Донбассе российские паспорта будут считаться в стране недействительными.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Депутата Рады ранили из травматического оружия в Одесской области

Ранение из травматического оружия получил депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко (БПП) Александр Урбанский во время конфликта в гостинице села Санжейка.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон надела брюки в четвертый раз за восемь лет

Герцогиня предстала перед публикой в полосатом черно-белом джемпере и темно-синих широких брюках.
Обновлено вчера в 13:49
Политика

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 05:02
Общество

ГИБДД установит требования к изготовителям государственных знаков

Эксперты называют новые требования "чрезмерными", затраты на оборудование одного пункта изготовления номеров участники рынка оценивают в 180 – 350 тыс. руб. "Порядок изготовления государственных регистрационных знаков транспортных средств" обозначен в проекте постановления правительства, который опубликовала ГИБДД на regulation.gov.ru.
Обновлено в 04:03
Музыка

Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения

В Сети появилось видео с первой репетиции номера певца Сергея Лазарева, который представит Россию на Евровидении-2019.
Обновлено в 02:31
Общество

ЦОДД предупредил москвичей об угрозе для машин из-за погоды

«Рекомендации не оригинальны, но актуальны: не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов, будьте внимательны на дороге», — сообщила пресс-служба.
Обновлено в 04:39
Общество

Названа опасность полоскания рта после чистки зубов

Шотландскими медиками названа опасность полоскания ротовой полости после чистки зубов.
Обновлено 06 мая в 12:10
Кино

Ричард Мэдден может сыграть в кинокомиксе Marvel «Вечные»

Обновлено в 04:03
Происшествия

«Его знал каждый школьник». За что главарю банды из Коми грозит пожизненное

Почти 700 свидетелей, 200 обысков и 60 очных ставок — следователи несколько лет по крупицам собирали уголовное дело Юрия Пичугина и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в создании одной из самых безжалостных и влиятельных банд Республики Коми.
Обновлено в 01:00
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Общество

Памела Андерсон навестит Ассанжа в тюрьме

Обновлено вчера в 04:32
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