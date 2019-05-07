Экономика
Эстонская госкомпания Elering вводит клиентов в заблуждениеSputnik Эстония вчера в 13:00
Финляндия не состоит в БРЭЛЛ и потому взимает тариф Как говорят в российской компании, суть новых заявлений эстонской стороны ничем не отличается от сути тех высказываний, что уже звучали ранее. Разве что Таави Вескимяги наконец-то указал конкретные сроки — осень этого года.
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Эстония и Латвия решили обложить пошлинами дешевое электричество из России
Московский Комсомолецвчера в 09:10
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на российскую электроэнергию
Аргументы и Фактывчера в 04:24
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ЖКХ
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру Украины
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко 7 мая в 10.00 должен был явиться в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля по делам Майдана.
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
Полицейский покончил с собой в центре Москвы
В центре Москвы покончил с собой сержант полиции, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 03:47
Политика
На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеров
Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне Дня Победы — в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
В результате схода лавины семь человек погибли, девушкам удалось спастись.
Обновлено в 04:32
Общество
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого — один евро.
Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес
Равшана Куркова провела отпуск в Мармарисе
Российская актриса Равшана Куркова провела отпуск в туристическом Мармарисе на юго-западе Турции.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Следователи назвали ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьеве самолета
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Футбол
Лионель Месси в профессиональной карьере потерпел 15 крупных поражений
Вчерашний матч в Ливерпуле стал для Месси 813-м в профессиональной карьере (684 – за «Барселону», 129 – за сборную Аргентины).
Обновлено в 01:36
Интернет
В результатах поиска Google появятся трехмерные изображения
Уже в этом году, пообещали в Google, будет изменена система поиска информации.
Обновлено в 05:00
Авто
Эксперты выяснили, сколько владельцы SUV тратят в год на бензин
Эксперты подсчитали, что владельцы кроссоверов ежегодно расходуют на топливо примерно на 409 фунтов стерлингов, что эквивалентно 35 тыс. рублей, больше, чем владельцы эквивалентных седанов, универсалов и хэтчбеков.
Обновлено в 01:30
Общество
МЧС Тверской области сообщает об отсутствии радиационной опасности
В настоящий момент радиационный фон на территории Тверской области в норме, на Калининской АЭС ЧП не произошло.
Обновлено в 04:25
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Украина повысила зарплаты военным в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая.
Обновлено в 03:38
Политика
На Украине хотят признать выданные в Донбассе паспорта РФ недействительными
Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что кабмин страны будет добиваться решения, по которому выданные в Донбассе российские паспорта будут считаться в стране недействительными.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Депутата Рады ранили из травматического оружия в Одесской области
Ранение из травматического оружия получил депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко (БПП) Александр Урбанский во время конфликта в гостинице села Санжейка.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон надела брюки в четвертый раз за восемь лет
Герцогиня предстала перед публикой в полосатом черно-белом джемпере и темно-синих широких брюках.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 05:02
Общество
ГИБДД установит требования к изготовителям государственных знаков
Эксперты называют новые требования "чрезмерными", затраты на оборудование одного пункта изготовления номеров участники рынка оценивают в 180 – 350 тыс. руб. "Порядок изготовления государственных регистрационных знаков транспортных средств" обозначен в проекте постановления правительства, который опубликовала ГИБДД на regulation.gov.ru.
Обновлено в 04:03
Музыка
Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения
В Сети появилось видео с первой репетиции номера певца Сергея Лазарева, который представит Россию на Евровидении-2019.
Обновлено в 02:31
Общество
ЦОДД предупредил москвичей об угрозе для машин из-за погоды
«Рекомендации не оригинальны, но актуальны: не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов, будьте внимательны на дороге», — сообщила пресс-служба.
Обновлено в 04:39
Общество
Названа опасность полоскания рта после чистки зубов
Шотландскими медиками названа опасность полоскания ротовой полости после чистки зубов.
Обновлено 06 мая в 12:10
Кино
Ричард Мэдден может сыграть в кинокомиксе Marvel «Вечные»
Обновлено в 04:03
Происшествия
«Его знал каждый школьник». За что главарю банды из Коми грозит пожизненное
Почти 700 свидетелей, 200 обысков и 60 очных ставок — следователи несколько лет по крупицам собирали уголовное дело Юрия Пичугина и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в создании одной из самых безжалостных и влиятельных банд Республики Коми.
Обновлено в 01:00
Театры
Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной
Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Общество
Памела Андерсон навестит Ассанжа в тюрьме
Обновлено вчера в 04:32