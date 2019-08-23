Энергетика
Эстония закупит российский СПГ у НОВАТЭКаNeftegaz.ru 08:02
Эстонский государственный энергетический концерн Eesti Energia в сентябре 2019 г. получит груз сжиженного природного газа (СПГ) от российской компании НОВАТЭК. СПГ будет поставлен через Клайпедский терминал СПГ (Литва). Об этом рассказал представитель Eesti Energia П. Лутс.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Борьба бесполезна: почему у cжиженного природного газа из США нет шансов в Европе
BaltNews.ltвчера в 09:00
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:29, Ашберн
Наука
Найден способ увидеть ход химических реакций на молекулярном уровне
Обновлено 23 августа в 05:00
Политика
Того отозвало признание независимости Косова
27 июля Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашённого Косова.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
В МИД Великобритании устроили панику после заявления Путина о ракетах
Министерство иностранных дел Великобритании устроило панику после заявления российского лидера.
Обновлено вчера в 18:37
Футбол
«Ростов» победил «Рубин» в сложнейшем матче
Обновлено в 14:11
Политика
В Абхазии прошли выборы президента
Обновлено в 14:01
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Собчак высмеяла Лопыреву за «интеллектуальные» вопросы
Известная телеведущая Ксения Собчак высмеяла фотомодель Викторию Лопыреву за пост в социальной сети, соответствующая перепалка была обнародована 24 августа в социальной сети Instagram на странице Лопыревой.
Обновлено в 07:18
Кино
Депардье сыграет Брежнева в фильме о лидере «Пражской весны» Дубчеке
Французский актер Жерар Депардье готов сыграть советского политического деятеля Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича о лидере общественно-политических реформ 1968 года в Чехословакии, получивших название "Пражская весна", Александре Дубчеке, сообщил продюсер фильма Андрей Антонио Лека в воскресенье в интервью пражскому радио Frекvепсе 1.
Обновлено в 17:14
Политика
Reuters: Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки
Иран запросил разрешение на экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки в качестве жеста доброй воли Запада.
Обновлено в 12:22
Футбол
Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»
Обновлено в 16:52
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Обновлено 23 августа в 02:53
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
Кононову понравилась игра «Спартака» в матче РПЛ с «Крыльями Советов»
В воскресенье "Спартак" одержал волевую победу над "Крыльями Советов" со счетом 2:1 в Самаре, решающий гол был забит в компенсированное время.
Обновлено в 14:36
Футбол
Футболисты «ПСЖ» разгромили «Тулузу» в матче чемпионата Франции
"Пари Сен-Жермен" обыграл "Тулузу" с крупным счетом в матче третьего тура чемпионата Франции по футболу.
Обновлено в 17:15
Футбол
«Рома» сыграла вничью с «Дженоа» в первом туре чемпионата Италии
"Рома" одержала победу над "Дженоа" в матче первого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 3:3.
Обновлено в 16:49
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
Синоптики предупредили москвичей о том, что в столицы ожидается резкое похолодание.
Обновлено в 14:50
Кино
Опубликован новый трейлер сериала по вселенной «Звездных войн»
Киностудия Disney опубликовала официальный трейлер нового телевизионного сериала «Мандалорец», действие которого происходит во вселенной «Звездных войн».
Обновлено вчера в 01:36
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Гаджеты
Портативная консоль Smach Z на Windows 10 стала ещё мощнее
Позже разработчики решили снова изменить процессор и задержали выход приставки. В этот раз Smach Z разрабатывают на Ryzen Embedded V1807B.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике
30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено в 16:03
Авто
Китайский автопроизводитель вывел на рынок дешевый аналог Camry
Бренд Trumpchi, принадлежащий концерну GAC Motor, объявил о старте продаж нового поколения седана GA6.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие
Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети
Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Израильская армия перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа
Израильские военные засекли пуски трех ракет из сектора Газа, две из них были перехвачены, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 14:56
Общество
В небе над Петербургом снова заметили гало
Гало снова посетило Петербург, однако, судя по прогнозам синоптиков, никакие перемены погоды в ближайшее время не ожидаются.
Обновлено в 13:41
Экономика
В России установлен новый прожиточный минимум
Минтруд установил в России величину прожиточного минимума. Во втором квартале 2019 года она составит 11 185 рублей.
Обновлено 23 августа в 07:09
Происшествия
Торговый центр частично обрушился из-за взрыва газа в США
В американском штате Мэриленд из-за взрыва газа произошло частичное обрушение торгового центра (ТЦ). Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 16:42