Эстония проголосует за демарш из ПАСЕ после возвращения РоссииГазета.Ru 12:41

Ранее делегации семи стран покинули июньскую сессию ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея приняла подтверждение полномочий российской власти в полном объеме. Вслед за Украиной делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии решили покинуть ПАСЕ.

Эстония проголосует за демарш из ПАСЕ после возвращения России

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