Политика

Эстония опять потребовала компенсацию за «советскую оккупацию»Российская газета 00:25

Власти Эстонии в очередной раз подняли вопрос о возмещении Россией ущерба от так называемой советской оккупации. На этот раз претензии озвучил министр юстиции Урмас Рейнсалу.
Читать в источнике
Урмас Рейнсалу
Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мирный договор. Его правопреемница Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причинённый ею ущерб.
— Урмас Рейнсалу, эстонский политикRT на русском вчера в 20:45
с чего всё началось
"Его правопреемница Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб", – сказал министр в интервью изданию Eesti Paevaleht
.
Москва 24вчера в 21:01

Подробнее о событии

Сенатор оценил требования Эстонии о компенсации за «советскую оккупацию»

Взгляд.ру06:10

В СФ ответили желающей компенсировать ущерб от вхождения в СССР Эстонии

Известия07:09

В СФ прокомментировали заявление Таллина об ущербе за «советскую оккупацию»

РИА Новости06:16

В Совете Федераций ответили на заявление эстонского министра об ущербе за «оккупацию»

Sputnik Эстония09:00

В Совфеде ответили на требование компенсации за «советскую оккупацию» Эстонии

Газета.Ru05:58

В СФ назвали бессмысленным заявление Эстонии о возмещении ущерба за «советскую оккупацию»

RT на русском05:31

Глава минюста Эстонии вновь поднял вопрос о компенсации за ущерб от «советской оккупации»

ТАССвчера в 11:39

Эстонию душит «жаба»

Вести.UZвчера в 12:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 09:53, Ашберн
Происшествия

В МЧС рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом с детьми под Калугой

Обновлено в 02:48
Музыка

Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался в возрасте 35 лет.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Трамп не исключил отправку американских военных в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что не исключает возможности применения Вооружённых сил США в Венесуэле.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Суд в Кабо-Верде арестовал российских моряков

В Кабо-Верде прошел суд над задержанными российскими моряками. Об этом в воскресенье, 3 февраля, заявили в посольстве РФ в стране.
Обновлено в 07:49
Экономика

Tesla может грозить банкротство

Американской компании-производителю электромобилей Tesla может грозить банкротство, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:34
Гаджеты

В России начались массовые продажи телефонов с защитой от прослушки

В массовую продажу поступил отечественный IP-телефон, который имеет защиту от прослушки.
Обновлено в 07:50
Политика

В бундестаге предложили России разместить ракеты 9М729 за Уралом

По мнению Родерика Кизеветтера из ХДС и Рольфа Мютцениха из СДПГ, Россия могла бы разместить комплексы за Уралом, чтобы радиус их действия не достигал Европы.
Обновлено в 09:22
Единоборства

Боксер Ковалев взял реванш у Альвареса и стал чемпионом мира

Российский боксер Сергей Ковалев победил колумбийца Элейдера Альвареса и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.
Обновлено в 02:26
Авто

Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий

Эксперты побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий, пишет CarsWeek.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.
Обновлено вчера в 14:10
Политика

В Киеве состоялась интронизация главы «новой церкви» Епифания

Обновлено в 05:44
Общество

В российских регионах проходят митинги против мусорной реформы

Обновлено в 06:57
Политика

Израиль приступил к возведению стены на границе с сектором Газа

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале строительства забора вдоль границ сектора Газа.
Обновлено в 09:03
Авто

Hyundai разрабатывает 340-сильную версию Tucson N

Как сообщает AutoExpress, Hyundai начала разработку 340-сильной версии Tucson N, которая на рынке должна появится через два года.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий

Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.
Обновлено вчера в 12:41
Авто

На видео показали процесс покраски Mercedes-Maybach S-Class

В сети появилось видео, на котором показан 100-часовой процесс покраски кузова.
Обновлено вчера в 14:01
Спорт

Ученик Тутберидзе выиграл первенство России среди юниоров

Обновлено в 07:12
Кино

Главную премию Гильдии режиссеров США вручили Куарону

Обновлено в 03:46
Спорт

Просвирнова победила на этапе Кубка мира по шорт-треку в Дрездене

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова стала первой на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в Дрездене.
Обновлено вчера в 08:59
Общество

Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира

В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Врачи выявили эхинококкоз у 26 суворовцев в Ульяновске

Ранее сообщалось, что отклонения от нормы в состоянии здоровья были выявлены у 20 суворовцев после планового флюорографического обследования.
Обновлено в 08:14
Здоровье

В Минздраве назвали наиболее подверженную ожирению возрастную группу

В конце марта 2018 года Минздрав назвал угрожающей ситуацию с ожирением у российских мужчин.
Обновлено в 02:00
Авто

Фото одного из редких прототипов «Нивы» показали в Сети

Полагаем, нет, ведь те самые рендеры, способные повернуть жизнь «Нивы» в другое русло, появились только сейчас.
Обновлено в 05:55
Политика

Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае беспорядков из-за Brexit

Королева Великобритании покинет Лондон в случае возникновения массовых беспорядков, вызванных выходом Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit).
Обновлено вчера в 22:00
Спорт

Шляхтин: ВФЛА продолжит защищать чистых спортсменов, но не допингеров

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) продолжит защищать права чистых легкоатлетов, однако те, чья вина в нарушении антидопинговых правил полностью доказана, должны нести соизмеримое наказание.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В Брянской области задержали подозреваемого в стрельбе по жилым домам

Росгвардейцы в Брянской области задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по жилым домам, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 04:25
Здоровье

Супрун назвала самый вредный перекус украинцев

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о вреде привычного для рациона украинцев перекуса - бутерброда с маслом и колбасой Об этом она сообщила 3 февраля на своей странице в соцсети Facebook.
Обновлено в 09:35
Авто

В России прогнозируют рост цен на автомобили на 12%

К конце года в России специалисты прогнозируют рост цен на автомобили на 12%.
Обновлено вчера в 09:14
Авто

Nissan отказалась от выпуска X-Trail в Великобритании

Компания Nissan отказывается от планов по выпуску кроссоверов X-Trail на своем заводе в Сандерленде из соображений, связанных с введением новых правил в отношении автомобилей с дизельными двигателями и сокращением продаж на британском рынке.
Обновлено в 09:21
Теннис

Гаспарян и Макарова выиграли турнир в Петербурге в парном разряде

Обновлено в 06:52
Главное