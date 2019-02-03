Политика
Эстония опять потребовала компенсацию за «советскую оккупацию»Российская газета 00:25
Власти Эстонии в очередной раз подняли вопрос о возмещении Россией ущерба от так называемой советской оккупации. На этот раз претензии озвучил министр юстиции Урмас Рейнсалу.
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Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мирный договор. Его правопреемница Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причинённый ею ущерб.
— Урмас Рейнсалу, эстонский политикRT на русском вчера в 20:45
с чего всё началось
"Его правопреемница Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб", – сказал министр в интервью изданию Eesti Paevaleht.Москва 24вчера в 21:01
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