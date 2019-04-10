Политика

Эстония объяснила причины недопуска парусника «Седов» в ТаллинРБК 06:36

Парусник «Седов» должен был войти в территориальные воды Эстонии 13–14 апреля за несколько дней до визита в Москву президента республики Керсти Кальюлайд. Накануне, 10 апреля, стало известно, что судно не получило разрешения. Посольство России в Таллине расценило это как «недружественный акт».
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