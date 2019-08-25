Энергетика
Эстония начинает закупать российский СПГЕвразия Daily 20:11
В сентябре Эстония начнет получать российский СПГ. Госконцерн Eesti Energia будет получать сжиженный газ с завода «Криогаз Высоцк» черед клайпедский терминал в Литве. Эту информацию подтвердили BNS в Eesti Energia.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Антироссийские настроения по газу заставили Эстонию переплатить за «шило» вместо «мыла»
Экономика сегодня23 августа в 11:58
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Технологии
«Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ»
Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ "Триколор" перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и "Национальной Медиа Группы" (НМГ).
Обновлено в 18:32
Общество
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Политика
Меланья поцеловала Трюдо в ответ на поцелуй Трампа с женой Макрона
Пока президент США обменивался поцелуями с женой французского лидера Эммануэля Макрона, Меланья Трамп обратилась к стоящему справа от нее премьер-министру Канады Джастину Трюдо.
Обновлено в 15:36
Футбол
Барселона — Бетис 5:2
Обновлено в 16:52
Политика
США назвали способ успокоить Гонконг «за несколько часов»
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что глава американского государства Дональд Трамп указал способ урегулировать ситуацию в Гонконге «за несколько часов».
Обновлено в 23:35
Авто
Составлен рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья
Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.
Обновлено в 01:00
Общество
В Екатеринбурге протестовали против скандального креста
По словам наблюдателей, на акции не обошлось без агрессивных выпадов — один из протестующих заявил, что готов использовать чужую кровь, чтобы создать альтернативный арт-объект.
Обновлено в 22:51
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Космос
Рогозин оценил готовность экипажа к перестыковке «Союза» с МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа на смену «Союзу МС-13».
Обновлено в 09:12
Политика
Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути
Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия".
Обновлено в 20:29
Здоровье
Главное душа, а не тело: спасенный РФ сирийский мальчик вернется домой
Медики НИИ имени Рошаля совершили чудо, и теперь 12-летний мальчик, пройдя необходимый курс лечения, готов вернуться на родину.
Обновлено в 14:52
Здоровье
Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона
Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.
Обновлено в 01:30
Музыка
Лолита Милявская поддержала «порядочного» Игоря Крутого
Лолита Милявская готовится вылететь в Сочи, на фестиваль «Новая волна», главным учредителем которого является композитор Игорь Крутой.
Обновлено в 07:29
Здоровье
Министр здравоохранения РФ Скворцова прилетела в Читу с делегацией
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова с делегацией прибыла с рабочим визитом в Читу, сообщается 26 августа на официальном сайте Забайкальского края.
Обновлено в 20:54
Футбол
Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков
В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.
Обновлено в 14:17
Политика
Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке
Обновлено вчера в 03:03
Финансы
Токийская биржа открылась сильным падением
Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио.
Обновлено в 21:42
Происшествия
Самолет A321 полностью вывезли с кукурузного поля в Подмосковье
Обломки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» полностью вывезли с кукурузного поля в подмосковном Жуковском, об этом 25 августа сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Обновлено в 05:59
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Ранее стало известно о том, что подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» осуществили пуски баллистических ракет «Булава» и «Синева» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.
Обновлено вчера в 07:30
Общество
Университет Белгорода начал диалог с сирийскими абитуриентами в Алеппо
Белгородский технологический университет имени В. Г. Шухова стал первым из российских вузов, принявшим участие в образовательной выставке для абитуриентов в сирийском Алеппо.
Обновлено в 20:25
Происшествия
В массовом ДТП в Екатеринбурге пострадали 5 человек – 2 в реанимации
В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трёх машин пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.
Обновлено в 23:07
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23