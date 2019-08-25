Энергетика

Эстония начинает закупать российский СПГЕвразия Daily 20:11

В сентябре Эстония начнет получать российский СПГ. Госконцерн Eesti Energia будет получать сжиженный газ с завода «Криогаз Высоцк» черед клайпедский терминал в Литве. Эту информацию подтвердили BNS в Eesti Energia.
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