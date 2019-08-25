Энергетика
Эстония начала закупать газ у «НОВАТЭКа»Интерфакс 23 августа в 08:29
Эстонский государственный энергетический концерн Eesti Energia в сентябре получит груз сжиженного природного газа (СПГ) от российской компании "НОВАТЭК" через Клайпедский терминал СПГ (Литва), заявил агентству BNS представитель Eesti Energia Прийт Лутс.
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