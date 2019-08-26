Эстонский государственный энергетический концерн Eesti Energia в сентябре получит груз сжиженного природного газа (СПГ) от российской компании "НОВАТЭК" через Клайпедский терминал СПГ (Литва), заявил агентству BNS представитель Eesti Energia Прийт Лутс.

Эстония начала закупать газ у «НОВАТЭКа»

Политика Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

Космос НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.

Финансы Фондовые рынки Китая упали на эскалации торговой войны с США Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне эскалации торговой войны между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные бирж.

Общество Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург Художник Покрас Лампас принял решение отложить свой визит в Екатеринбург, планируемый для восстановления его испорченной работы, в связи с протестом некоторых жителей.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Футбол Блаттер: Перес был взбешен из-за моих слов по поводу Месси и Роналду Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер вспомнил, как он поссорился с Флорентино Пересом из-за своих слов по поводу Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Музыка Грандиозным концертом завершился фестиваль «Таврида — АРТ» в Крыму Грандиозным концертом и праздничным фейерверком завершился в воскресенье, 25 августа, в Крыму фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ».

Космос День рождения операционной системы Linux Работа началась в апреле 1991 года, однако, днём рождения системы принято считать 25 августа, когда Торвальдс отправил сообщение членам группы энтузиастов, интересующихся проектом Minix, в котором рассказал о начале работы над собственной операционной системой.

Общество Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.

Шоу-бизнес Бывший бойфренд Виктории Бони женился В воскресенье, 25 августа, стало известно, что 41-летний французский миллиардер Пьер Андюран женился.

Политика В «Единой России» предложили обязать всех кандидатов собирать подписи Один из собеседников опасается, что такая инициатива может ослабить связь кандидатов по одномандатным округам с партией и вывести малые партии на равные позиции с парламентскими.

Происшествия Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике 30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.

Гаджеты Новый ноутбук Redmi получил название RedmiBook 14 Enhanced Edition Инсайдер Мукул Шарма считает, что устройство будет называться Enhanced Edition.Информатор обнародовал баннер рекламного характера, касающийся предстоящего форума Redmi, который состоится 29 августа.

Армия и оружие Озвучен сценарий войны между РФ и США в Черном море Лайл Голдштейн, военный эксперт, рассказал о возможном сценарии начала военного конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами в акватории Черного моря.