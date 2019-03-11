Политика
Эстония может заявить права на российские землиГазета.Ru 11:31
В Госдуме отреагировали на заявления эстонских политиков о возможных претензиях к России из-за Ивангорода. Ранее заместитель председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна либо отдать город Эстонии, либо заплатить использование этой территории.
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Футбол
«Реал» объявил о возвращении Зидана на пост главного тренера
Французский специалист Зинедин Зидан сменил Сантьяго Солари на посту главного тренера мадридского футбольного клуба «Реал».
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В конце февраля Лановой не смог принять участие в спектакле "Посвящение Еве" в Вахтанговском театре из-за плохого самочувствия.
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Российский самолет посадили в Баку из-за сообщения о бомбе
В декабре неизвестный сообщил о бомбе на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Иркутск.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Спецназ ФСБ снова пошел на штурм отдела МВД
В Воронежской области в понедельник, 11 марта, бойцы спецназа Федеральной службы безопасности (ФСБ) России взяли штурмом отдел МВД по городу Новая Усмань.
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Происшествия
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Мосгорсуд в понедельник продлил аресты фигурантов дела «Нового величия».
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Политика
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Общество
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Политика
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Обновлено в 12:04
Политика
Националисты пришли на митинг Порошенко в Житомире
Обновлено в 11:58
Политика
Вашингтон ввел санкции против российско-венесуэльского банка
Вашингтон внес в санкционный список банк "Еврофинанс Моснарбанк" за связь с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, сообщил американский Минфин.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Индонезия вслед за Китаем приостановила полеты Boeing 737 Max 8
Власти Индонезии в понедельник, 11 марта, приняли решение о приостановке полетов самолетов Boeing 737 Max 8 после катастрофы самолета в воскресенье.
Обновлено в 12:51
Экономика
Через Промсвязьбанк отмыто $350 млн
Сегодня, 11 марта 2019 года, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что через ПАО «Промсвязьбанк» было отмыто $350 млн.
Обновлено в 09:28
Происшествия
У брошенной в московской квартире девочки диагностировали анорексию
Обновлено вчера в 11:09
Политика
МИД Австрии вызовет посла Украины из-за запрета журналисту на въезд
МИД Австрии намерен на следующей неделе вызвать посла Украины в Вене Александра Щербу, которого попросят разъяснить позицию Киева в ситуации с журналистом Кристианом Вершутцем.
Обновлено 08 марта в 10:20
Политика
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Украинкий минкульт после обращения службы безопасности Украины внес итальянского певца Альбано Карризи (Аль Бано) в список лиц, несущих угрозу украинской национальной безопасности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:28
Здоровье
Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ
Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году.
Обновлено в 10:29
Кино
Бойкот кинотеатров привёл к низким сборам мультфильма «Гурвинек»
Сотрудник одной из киносетей объяснил, что кинотеатры не хотели отказываться от «Королевского корги», потому что его релиз крупнее «Гурвинека» — из-за отсутствия мультика в школьные каникулы кинотеатры могут потерять более 100 млн рублей.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
Украинский буксир «Корец» устроил стрельбу в Азовском море
Буксир «Корец» Военно-морских сил (ВМС) Украины вышел в море и провел учебные стрельбы в присутствии российских пограничных кораблей, сообщается 11 марта на странице Операции объединенных сил (ООС) в Facebook .
Обновлено в 11:07
Спорт
Старых завершила выступление на чемпионате мира в Эстерсунде
Обновлено в 11:30
Экономика
Акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» за час выросли на 50%
По данным Московской биржи, сегодня акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» с начала дня выросли на 50%.
Обновлено в 06:03
Политика
Президент Алжира отказался от пятого срока
Президент североафриканского Алжира Абдель Азиз Бутефлика заявил, что не будет баллотироваться на пятый срок, сообщает Reuters со ссылкой на президентскую администрацию.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Подрывник дома в Ижевске отправлен на принудительное лечение
Верховный суд Удмуртии приговорил Александра Копытова, который устроил взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме в Ижевске, к принудительному лечению.
Обновлено в 13:46
Спорт
Российских легкоатлетов отказались допускать до соревнований IAAF
Международная ассоциация легкой атлетики (IAAF) продлила отстранение российской легкоатлетической федерации в связи с тем, что данные из антидопинговой лаборатории в Москве так и не были предоставлены IAAF.
Обновлено в 09:50
Хоккей
Хоккеист Панарин выступил против российских властей
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Польше оправдали националиста, убившего 79 белорусов
Казнённый по приговору польского суда в 1948 году член Армии Крайовой Ромуальд Райс оправдан специалистами Института национальной памяти Польши (IPN), указано в сообщении института, опубликованном 11 марта.
Обновлено в 12:02
Политика
Путин утвердил госполитику по химической и биологической безопасности
Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности.
Обновлено в 12:28