Общество
Эстония лидирует по уровню ежегодного потребления алкоголя в Европе
Эстония лидирует по уровню ежегодного потребления алкоголя в ЕвропеТАСС08:07
Эстония лидирует в рейтинге европейских стран по потреблению алкоголя, об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленные экспертами федерального проекта "Трезвая Россия" и представленные в среду на пресс-конференции в ТАСС.
ТАСС08:07
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