Общество

Эстония лидирует по уровню ежегодного потребления алкоголя в Европе
ТАСС
08:07

Эстония лидирует в рейтинге европейских стран по потреблению алкоголя, об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленные экспертами федерального проекта "Трезвая Россия" и представленные в среду на пресс-конференции в ТАСС.
ТАСС08:07

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Эстония возглавила рейтинг самых пьющих стран Европы

Телеканал 360°09:32

Эстонию назвали самой пьющей европейской страной

Известия08:37

Стала известна самая пьющая страна Европы

Газета.Ru08:07

Эстония лидирует по уровню ежегодного потребления алкоголя в Европе

ТАСС08:07

Общественники назвали самые «пьющие» страны Европы

Комсомольская правда08:01

«Трезвая Россия» назвала Эстонию самой пьющей страной Европы

Вести.Ru07:53

Названы самые «пьющие» европейские страны

РИА Новости07:31
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Транспорт

Работа канатной дороги в Москве приостановлена из-за кибератаки

Канатная дорога, связавшая спорткомплекс "Лужники" и Воробьевы горы, начала работать 27 ноября.
Обновлено в 10:42
Общество

Аномально крупного быка обнаружили в Австралии

На аномально крупного быка ростом около двух метров обратили внимание журналисты австралийских СМИ.
Обновлено в 10:48
Общество

Частный аэродром под Омском назовут именем Егора Летова

Расположенный в десяти километрах от Омска частный аэродром малой авиации Поповка назовут в честь лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова, имя которого не набрало достаточно голосов в проекте "Великие имена России", сообщил РИА Новости в среду владелец площадки Александр Анисимов.
Обновлено в 10:44
ЖКХ

В Москве увеличат подачу тепла из-за приближающихся холодов

Обновлено в 10:42
Общество

Автошколы предложили изменить экзамен на получение прав

В ГИБДД рассказали о предложениях по изменению экзамена для автомобилистов, поступивших от Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ), пишут "Известия".
Обновлено в 10:29
Общество

ФСБ пришла с обысками в мэрию Якутска

Обновлено в 10:41
Общество

Россияне рассказали об ожидании перемен к лучшему в ближайшие пять лет

Треть россиян верит, что жизнь в стране с ближайшие пять лет изменится к лучшему. Такие данные приведены в исследовании холдинга «Ромир».
Обновлено в 08:53
Общество

«Роскачество» проверило яблочный сок на плесень и опасные добавки

Эксперты «Роскачества» не выявили опасных веществ, микроорганизмов и плесени по результатам проверки пакетированного яблочного сока 33 марок.
Обновлено в 10:37
Общество

Названа самая популярная у россиян порода кошек

Обновлено в 10:26
Транспорт

«ЮВТ Аэро» с декабря возобновит рейсы из Жуковского в Казань

Пресс-служба "ЮВТ Аэро" в свою очередь сообщила, что рейсы запланированы до 31 декабря 2018 года.
Обновлено в 10:16
Общество

Кадастровую палату Росреестра возглавил Парвиз Тухтасунов

Парвиз Тухтасунов назначен новым директором Кадастровой палаты Росреестра, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:34
Транспорт

В Краснодаре дождь подтопил несколько улиц

Ряд улиц оказались подтоплены в Краснодаре из-за дождя, который идет с ночи, специалисты ведут работы по ликвидации подтоплений, сообщает мэрия.
Обновлено в 10:01
Общество

Беглов рассказал Медведеву о развитии промышленности Петербурга

Как сообщили в пресс-службе Смольного, Александр Беглов доложил Дмитрию Медведеву, что в промышленности Петербурга сегодня заняты 340 тысяч человек, еще 160 тысяч — в IT-сфере.
Обновлено в 10:35
Общество

Депутаты предложили перестать сажать водителей за побег с места ДТП

Законопроектом, внесенным в Госдуму группой депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Игорем Лебедевым, предлагается дополнить перечень возможных наказаний штрафом в размере пяти тысяч рублей.
Обновлено в 10:05
Общество

В Вологде отменили концерт группы «Френдзона»

Уполномоченный по правам ребёнка в Вологодской области Ольга Смирнова направила обращение в силовые ведомства и Роскомнадзор с требованием запретить концерты «Фрнедзоны» и рэпера Хаски.
Обновлено в 10:31
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