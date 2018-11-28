Эстония лидирует в рейтинге европейских стран по потреблению алкоголя, об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленные экспертами федерального проекта "Трезвая Россия" и представленные в среду на пресс-конференции в ТАСС.

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