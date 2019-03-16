Футбол

Эссьен перешел в азербайджанский клуб «Сабаил»Спорт-Экспресс вчера в 11:22

ФК "Сабаил" (Азербайджан) на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с известным полузащитником Майклом Эссьеном. Соглашение рассчитано на полтора года.
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Эссьен перебрался в азербайджанский клуб

Вестник Кавказа03:25

Эссьен перешёл в азербайджанский клуб «Сабаил»

Чемпионатвчера в 09:34

Эссьен перешел в азербайджанский клуб «Сабаил»

Спорт-Экспрессвчера в 11:22

Эссьен продолжит карьеру в чемпионате Азербайджана

Soccer.ruвчера в 10:31

Бывший футболист «Челси» Эссьен продолжит карьеру в Азербайджане

ТАССвчера в 13:04

Эссьен стал игроком азербайджанского клуба

Sport24.ruвчера в 09:05

Эссьен подписал контракт с азербайджанским «Сабаилом»

Sports.ruвчера в 08:32
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Обновлено вчера в 14:05
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Макрон обвинил протестующих французов в попытке уничтожить республику

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты «желтых жилетов», назвав их участников людьми, которые хотят уничтожить республику.
Обновлено в 00:08
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Украинская журналистка рассказала о визите в Крым

Журналист украинского издания «Страна.ua» Олеся Медведева поделилась впечатлениями от визита в Крым.
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия

Премьер Новой Зеландии рассказала о получении «манифеста» стрелка

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала, что получила «манифест» обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче Брентона Тарранта за девять минут до трагедии.
Обновлено в 01:27
Политика

Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии

Несколько десятков протестующих ворвались в здание сербского телевидения РТС в субботу в ходе массовой антиправительственной акции.
Обновлено вчера в 19:16
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В Магадане стая бродячих собак напала на ребенка

Обновлено в 04:17
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В России появятся фрегаты, способные нести почти 50 ракет «Калибр»

В России появятся модернизированные фрегаты проекта 22350М, которые способны нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр".
Обновлено в 02:43
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Facebook удалил 1,5 млн видеозаписей теракта в Новой Зеландии

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Трамп обвинил Google в помощи Китаю и его армии

Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в помощи Китаю и его армии после того, как председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС Соединенных Штатов Джозеф Данфорд заявил, что работа интернет-гиганта в КНР приносит пользу вооруженным силам этой страны.
Обновлено вчера в 22:17
Футбол

Погребняка смешит выступление темнокожего футболиста за сборную России

Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк высказался о натурализации футболистов.
Обновлено в 03:11
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл Гран-при Австралии

Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем первого этапа сезона - Гран-при Австралии.
Обновлено в 02:43
Политика

Климкин не считает массовый отъезд украинцев за рубеж катастрофой

Массовый отъезд украинцев в другие страны в поисках работы не является катастрофой.
Обновлено в 02:15
Политика

Американское СМИ предрекло США банкротство из-за военных расходов

Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой

Американская актриса и дочь поп-певца Майкла Джексона Пэрис выписана из клиники Лос-Анджелеса после попытки суицида.
Обновлено в 02:15
Экономика

УВЗ решил поставлять бульдозеры и железнодорожные составы в Сирию

Уралвагонзавод начал продвижение своей дорожно-строительной техники и подвижных железнодорожных составов в Сирию.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Тайване

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано на Тайване.
Обновлено 15 марта в 21:40
Происшествия

Число жертв наводнений в Индонезии достигло 63

Число погибших в результате наводнений в индонезийской провинции Папуа увеличилось до 63, передаёт «Синьхуа» со ссылкой на данные поисково-спасательной службы.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Reuters узнало детали переговоров пилота Boeing перед крушением

Пилот Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines перед крушением в окрестностях Аддис-Абебы просил у диспетчера разрешения на быстрый подъем.
Обновлено вчера в 19:36
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Нурмагомедов ответил на вызов Фергюсона

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов ответил на вызов американца Тони Фергюсона.
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Хоккей

Макгрегор помог «Бостону» одолеть «Коламбус» в матче НХЛ

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Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».
Обновлено вчера в 07:44
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Девочку затравили односельчане за письмо Путину

Обновлено в 02:33
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Овечкин не спас «Вашингтон» от поражения «Тампе»

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин оформил дубль.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

Саперы обезвредили снаряд времен ВОВ в Калининграде

Военнослужащие группы разминирования обезвредили 152-миллиметровый неразорвавшийся артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ) в Калининграде.
Обновлено в 04:46
Политика

Президент Азербайджана помиловал двух граждан России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился помиловать 431 человека, включая двух граждан России.
Обновлено в 04:04
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Япония разработает ракету с дальностью действия 400 км

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В Челябинске грузовик повредил газопровод

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Отельеров Антальи в Турции призвали увеличить расходы туристов

Власти Турции призвали отельеров в Анталье увеличивать расходы туристов.
Обновлено в 04:04
Политика

Опрос: почти 90% венесуэльцев хотят отставки Мадуро

Венесуэльская компания Meganálisis, которая занимается изучением общественного мнения, опубликовала результаты опроса жителей страны, из которых следует, что 88,9% венесуэльцев хотели бы, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро покинул свой пост.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие

Военный самолет США пролетел над Чукоткой

Отмечается, что полет военного самолета США проходил на высоте 11,2 км. Ранее стало известно, что в рамках Договора по открытому небу совместная миссия США и Норвегии должна была совершить наблюдательный полет над российской территорией в период с 11 по 16 марта.
Обновлено в 01:36
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