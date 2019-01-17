«Эспаньол» обыграл «Вильярреал» и вышел в четвертьфинал Кубка ИспанииSport24.ru вчера в 16:37

В первом тайме в течение 5 минут в ворота гостей было назначено два пенальти, которые реализовали Пабло Пьятти и Борха Иглесиас. Перед перерывом один мяч отыграл Самуэль Чуквезе. Однако во втором тайме разрыв в счете восстановил Иглесиас, оформивший дубль.

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