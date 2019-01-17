Футбол
«Эспаньол» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, обыграв «Вильярреал»Советский спорт 16:27
Кубок Испании, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
|29′
Сантьяго Касерес
Пабло Пьятти
|34′
|34′
Карлос Бакка
Давид Лопес
|34′
Борха Иглесиас
|37′
|40′
Мигель Лайюн
|42′
Сэмюэл Чуквуэзе
Адриа Педроса
Дидак Вила
|48′
Дидак Вила
|58′
Хави Пуадо
Оскар Мелендо
|65′
|69′
Карлос Бакка
Жерар Морено
Борха Иглесиас
|74′
|76′
Сантьяго Касерес
Мануэль Тригерос
Давид Лопес
Lluis López
|79′
|83′
Альфонсо Педраса
Ivan Martin
|90′+2′
Хави Фуэго
Эспаньол
Расстановка 4‑3‑3
1
Roberto
16
Лопес
27
L. López
5
Налдо
12
Вила
18
Лопес
21
Рока
10
Дардер
14
Мелендо
7
Иглесиас
2 ×
19
Пьятти
13
Фернандес
15
Мигелон
23
Бонера
33
Кастаньо
24
Лайюн
30
Чуквуэзе
18
Фуэго
14
Тригерос
37
Martin
22
Раба
7
Морено
Вильярреал
Расстановка 4‑4‑2
В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании Эспаньол на своем поле обыграл Вильярреал со счетом 3:1. У победителей встречи дубль оформил Борха Иглесиас (37-я, 74-я минута) и единожды отличился Пабло Пьятти (34), а у гостей единственный мяч забил Самуэль Чуквезе (42).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 16:37, Ашберн
Происшествия
Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево
Обновлено в 12:12
Авто
Toyota представила специальную серию Land Cruiser Prado Style
Toyota Land Cruiser Prado Style базируется на комплектации Элеганс, которая составляет 25,2% продаж Land Cruiser Prado в России.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП
Обновлено в 14:26
Гаджеты
Motorola возродит культовую раскладушку RAZR
Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Спорт
WADA достались данные московской антидопинговой лаборатории
Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) успешно завершили работу по извлечению данных московской антидопинговой лаборатории.
Обновлено в 16:10
Интернет
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено в 08:56
Энергетика
Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2
По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.
Обновлено в 13:09
Происшествия
В Петербурге при пожаре в типографском комплексе погиб один человек
При пожаре в здании типографского комплекса в Санкт-Петербурге погиб один человек, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 08:56
Общество
Стало известно об отсутствии интимной близости Гитлера и Евы Браун
Обновлено в 13:28
Авто
Mercedes-Benz приостановил сборку фургонов в Нижнем Новгороде
Фото: ru.wikipedia.org / M 93 Производство фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлено из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено в 14:28
Авто
Купеобразный Geely FY11 раскрылся в «спортивной» версии
Моторную гамму Geely FY11, помимо стандартного 2,0-литрового турбомотора на 238 сил, представила гибридная силовая установка от Volvo XC40 на базе 1,5-литрового 177-сильного «атмосферника» и 48-вольтового стартер-генератора.
Обновлено вчера в 23:44
Гаджеты
Опубликовано живое фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+
Для кого-то топовые смартфоны Samsung Galaxy S10 станут реальностью только 24 февраля, а кто-то ими уже вовсю пользуется.
Обновлено в 01:32
Авто
Volkswagen Golf GTI TCR получил серийную версию
После премьеры концептуального «заряженного» хэтчбека Volkswagen Golf GTI TCR, которая состоялась в середине прошлого года на автомобильном фестивале Worthersee в Австрии, новинка, наконец, вышла в серию.
Обновлено в 02:17
Транспорт
В аэропортах Москвы отменили и задержали более 20 рейсов
Обновлено 15 января в 15:34
Происшествия
Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски»
Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.
Обновлено вчера в 09:59
Наука
Ученые предупредили об опасности кассовых чеков для здоровья
Ученые обнаружили в составе термобумаги для печати кассовых чеков химическое вещество бисфенол А, связанное с расстройствами эндокринной системы.
Обновлено в 08:02
Интернет
В работе бойлеров Ariston произошел сбой из-за блокировки Telegram
Владелец водонагревателя не стал ругаться ни на Ariston, ни на Роскомнадзор, но в ответ он написал — «Ржунемагу, Роскомнадзор заблокировал мне бойлер!».
Обновлено вчера в 12:48
Интернет
В интернете нашли неудаляемый вирус-вымогатель
«Совершенно секретно»: Портал Bleeping Computer, который занимается исследованием в сфере кибербезопасности, обнаружил о хакерской атаке с использованием вируса под названием Djvu.
Обновлено в 06:49
Политика
Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине
Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Около 130 тысяч человек приветствовали Путина в Белграде
Около 130 тыс. человек собрались в Белграде, чтобы приветствовать президента России Владимира Путина перед храмом Святого Саввы.
Обновлено в 15:09
Наука
Найден простой способ улучшить память и работу мозга
Ученые из США пришли к выводу, что физические нагрузки благоприятно влияют на память и другие когнитивные функции мозга.
Обновлено вчера в 23:42
Космос
«Лунный росток» погиб от холода
Хлопковое семя, высаженное китайским зондом "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны, как ранее писал "Ревизор.ru", погибло, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Британские власти арестовали сухогруз «Кузьма Минин»
Обновлено в 07:19
Авто
Лимузин «Волга-Кортеж» продают за 4 млн рублей
В Сети на одном из сайтов продают автомобиль «Волга-Кортеж». Стоимость модели составляет 4 млн рублей.
Обновлено в 11:40
Общество
Mastercard запретит автоматически списывать деньги с платных подписок
Платежная система Mastercard запретит продавцам пробных подписок автоматически продлевать их без официального согласия владельца банковской карты.
Обновлено в 13:47
Общество
Жители России смогут увидеть сближение Луны и звезды Альдебаран
Обновлено в 11:55
Спорт
Экипаж Николаева из «КамАЗ-мастер» третий раз подряд выиграл «Дакар»
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева победил в зачете грузовиков ралли-марафона «Дакар».
Обновлено в 11:16
Происшествия
После взрыва в столице Колумбии погибли 8 человек
После взрыва заминированного автомобиля на территории полицейской академии в Боготе в столице Колумбии погибли восемь человек, пишет Reuters со ссылкой на заявление мэра города Энрике Пеньялосу.
Обновлено в 11:35
Общество
Умерла красноярская пенсионерка-путешественница баба Лена
91-летняя путешественница Елена Ерхова, известная в социальных сетях как баба Лена, умерла в Красноярске.
Обновлено в 11:57
Общество
Оксфордский университет прекратил принимать финансирование от Huawei
Оксфордский университет сообщил, что прекратил принимать финансирование от китайской Huawei Technologies из-за скандала вокруг компании.
Обновлено в 16:23