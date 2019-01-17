Футбол

«Эспаньол» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, обыграв «Вильярреал»Советский спорт 16:27

Эспаньол — Вильярреал
3 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
29′
Сантьяго Касерес
Пабло Пьятти
34′
34′
Карлос Бакка
Давид Лопес
34′
Борха Иглесиас
37′
40′
Мигель Лайюн
42′
Сэмюэл Чуквуэзе
Адриа Педроса
Дидак Вила
48′
Дидак Вила
58′
Хави Пуадо
Оскар Мелендо
65′
69′
Карлос Бакка
Жерар Морено
Борха Иглесиас
74′
76′
Сантьяго Касерес
Мануэль Тригерос
Давид Лопес
Lluis López
79′
83′
Альфонсо Педраса
Ivan Martin
90′+2′
Хави Фуэго
В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании Эспаньол на своем поле обыграл Вильярреал со счетом 3:1. У победителей встречи дубль оформил Борха Иглесиас (37-я, 74-я минута) и единожды отличился Пабло Пьятти (34), а у гостей единственный мяч забил Самуэль Чуквезе (42).
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