«Эспаньол» в гостях сыграл вничью с «Леванте» в чемпионате ИспанииProstoProSport 07:54

«Леванте» сыграл вничью с «Эспаньолом» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Рубен Везу и Рубен Рочина.

«Эспаньол» в гостях сыграл вничью с «Леванте» в чемпионате Испании

Политика Зеленского уличили в нарушении закона при голосовании Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский при голосовании во втором туре выборов главы государства нарушил избирательное законодательство, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень.

Политика Суд начал рассмотрение иска о снятии Зеленского с выборов Шестой апелляционный административный суд начал рассматривать иск наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, сообщил телеканал "Царьград".

Политика Явка на выборах президента Украины к 11:00 составила 7,93% Явка во втором туре президентских выборов на Украине по состоянию на 11:00 составила 7,93%.

Политика Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.

Политика Лавров заявил, что России не за что извиняться Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России, если кто-то ждет от нее каких-то извинений, не за что просить прощения.

Политика Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".

Политика Стали известны данные первых экзитполов По предварительным данным о ходе голосования во втором туре президентских выборов на Украине, полученным в ходе опроса избирателей, Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко с результатом в 71,8% против 28,2%.

Общество Умер «голос петербургского метро» диктор Михаил Быков В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер диктор и телеведущий Михаил Быков, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".

Единоборства Оверим нокаутировал Олейника в завершающем бою турнира UFC Турнир по смешанным единоборствам UFC завершился в СК «Юбилейный» схваткой борцов Алексея Олейника и Алистара Оверима.

Политика Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.

Футбол «Краснодар» только однажды обыграл «Зенит» на своем поле "Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы на пятой добавленной минуте, добился четвертой гостевой победы над "Краснодаром" в семи матчах чемпионата страны.

Происшествия В Гонконге столкнулись пять автобусов Более 20 человек пострадали в результате столкновения пяти автобусов в Гонконге, сообщает газета South China Morning Post.

Общество Состояние Дмитрия Быкова улучшилось Состояние писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе 16 апреля, улучшилось.

Общество Королеве Елизавете II исполнилось 93 года Королева Великобритании Елизавета II отмечает в день Пасхи свое 93-летие.

Политика Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.

Политика Лавров объяснил, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 году Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не стала выступать с заявлением о непризнании президентских выборов на Украине в 2014 году по просьбе Парижа и Берлина, поскольку победитель Петр Порошенко обещал урегулировать конфликт в стране за "две-три недели".

Шоу-бизнес Ксения Собчак опровергла собственные слова о разводе Семена Слепакова По словам журналистки, скандальный выпуск YouTube-шоу "Осторожно, Собчак !", главное героиней которого стала балерина, она сняла для того, чтобы повеселить зрителей, а не для того, чтобы высмеять Анастасию.