«Эспаньол» упустил победу в игре с «Бетисом»Матч ТВ 16:59

«Бетис» на своем поле сыграл вничью с «Эспаньолом» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Счет на 37-й минуте открыл полузащитник гостей Серхи Дардер, однако в компенсированное арбитром время гол защитника Зуера Феддаля помог севильцам уйти от поражения.

«Эспаньол» упустил победу в игре с «Бетисом»

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