Футбол
«Эспаньол» упустил победу в игре с «Бетисом»Матч ТВ 16:59
|37′
Серхи Дардер
Хесе Родригес
Кристиан Тельо
|57′
Аисса Манди
|59′
Зухаир Феддаль
|66′
Серхио Каналес
Лорен Морон
|66′
|68′
Оскар Мелендо
|74′
Оскар Мелендо
У Лэй
Аисса Манди
Диего Лаинес
|77′
Хуниор Фирпо
|79′
|80′
Борха Иглесиас
Факундо Феррейра
|87′
Серхи Дардер
Алекс Лопес
Зухаир Феддаль
|90′+4′
Марк Бартра
|90′+7′
|54%
|Владение мячом
|46%
|85%
|Процент точных передач
|82%
|8
|Удары в сторону ворот
|5
|5
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|2
|6
|Угловые
|5
|2
|Отборы
|6
|16
|Фолы
|13
|4
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Бетис
Расстановка 3‑5‑2
1
Роблес
22
Лайнес
5
Бартра
4
Феддаль
17
Санчес
16
Морон
34
Каптум
18
Гуардадо
20
Фирпо
21
Ло Чельсо
11
Тельо
13
Лопес
16
Лопес
6
Дуарте
27
Лопес
22
Эрмосо
28
Педроса
4
Санчес
21
Рока
18
Лопес
11
Феррейра
24
У Лэй
Эспаньол
Расстановка 5‑3‑2
«Бетис» на своем поле сыграл вничью с «Эспаньолом» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Счет на 37-й минуте открыл полузащитник гостей Серхи Дардер, однако в компенсированное арбитром время гол защитника Зуера Феддаля помог севильцам уйти от поражения.
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