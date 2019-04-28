«Эспаньол» упустил победу в игре с «Бетисом»Матч ТВ вчера в 16:59

«Бетис» на своем поле сыграл вничью с «Эспаньолом» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Счет на 37-й минуте открыл полузащитник гостей Серхи Дардер, однако в компенсированное арбитром время гол защитника Зуера Феддаля помог севильцам уйти от поражения.

«Эспаньол» упустил победу в игре с «Бетисом»

Все про Спорт ру

Политика В России может появиться «список Бутиной» В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.

Шоу-бизнес Бывшая жена поблагодарила Валерия Меладзе за измену с Джанабаевой Бывшая жена певца Валерия Меладзе Ирина поблагодарила артиста за измену с Альбиной Джанабаевой.

Экономика Мосбиржа требует возбудить уголовные дела за хищение зерна Московская биржа подала заявления о возбуждении уголовных дел после выявления случаев недостачи зерна, предположительно, из-за хищения.

Общество Японский император Акихито отрекся от престола Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении 85-летнего императора Акихито от престола.

Музыка Приглашение на открытие фестиваля «Московская весна A Cappella» На концерте в парке Зарядье для вас выступят и солисты и большой хор, и участники - новички 2019 года, и опытные конкурсанты, и даже обладатели Гран При конкурса-2018 (группа Six Appeal из США).

Происшествия Полиция задержала министра экономики Дагестана Ранее стало известно об обысках в дагестанском Минэкономики. СМИ писали, что Хасбулатов задержан на двое суток.

Транспорт Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.

Спорт Трусова готовит программу в образе персонажа «Игры Престолов» Российская фигуристка Александра Турсова раскрыла секрет своей произвольной программы для нового сезона, передает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Рита Дакота позирует для обложки мужского журнала после пластики Стоит отметить, что после развода с Владом Соколовским карьера Риты Дакоты пошла в гору: она выпустила новые песни, снялась для нескольких обложек, рассказав историю сильной женщины, пережившей предательство мужа.

Футбол "Не предавайте "Спартак". Эмоциональный пост пресс-атташе клуба Исполняющий обязанности пресс-атташе "Спартака" Филипп Папенков в своем Твиттере опубликовал обращение к болельщикам красно-белых.

Шоу-бизнес К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.

Технологии Роскачество выявило лучшие мобильные приложения для путешествий Роскачество провело тестирование онлайн-сервисов, выявив лучшие мобильные приложения для путешествий.

Энергетика Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев Полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" потребует нескольких месяцев напряженной работы.

Происшествия Крупный пожар под Пятигорском локализован Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.

Политика Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.