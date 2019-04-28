«Эспаньол» упустил победу в игре с «Бетисом»Матч ТВ вчера в 16:59

«Бетис» на своем поле сыграл вничью с «Эспаньолом» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Счет на 37-й минуте открыл полузащитник гостей Серхи Дардер, однако в компенсированное арбитром время гол защитника Зуера Феддаля помог севильцам уйти от поражения.

«Эспаньол» упустил победу в игре с «Бетисом»

Все про Спорт ру

Армия и оружие Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прмететей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству.

Политика Зарубежные лидеры не приедут на парад 9 мая 29 апреля, в ответ на вопрос, ожидается ли приезд зарубежных лидеров в Москву на 9 мая, пресс-секретарь сказал: «Нет».

Хоккей Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).

Происшествия Красноярские врачи оживили замерзшего мужчину Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.

Армия и оружие В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".

Происшествия Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).

Политика Тимошенко потребовала немедленной отставки министра Ревы Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала наказать министра социальной политики Андрея Реву, назвавшего жителей Донбасса мразями.

Энергетика Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.

Экономика Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.

Экономика В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.

Политика Трамп хочет ужесточить систему предоставления убежища мигрантам Президент США Дональд Трамп собирается ужесточить систему предоставления убежища мигрантам. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Футбол «Ливерпуль» продлит контракт с Окслейд-Чемберленом Сообщается, «красные» решили поддержать игрока и предложить ему продлить действующий контракт до лета 2023 года.

Космос На МКС возникла проблема с системой электроснабжения На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.

Армия и оружие Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».

Происшествия В ДТП с автобусом в Орловской области пострадали 15 украинцев Три гражданина Украины госпитализированы после ДТП в Орловской области России, всего пострадали 15 украинцев, заявил во вторник заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Шоу-бизнес Бывшая жена поблагодарила Валерия Меладзе за измену с Джанабаевой Бывшая жена певца Валерия Меладзе Ирина поблагодарила артиста за измену с Альбиной Джанабаевой.

Авто Opel начал поиск дилеров в России Группа PSA приступила к поиску потенциальных партнеров компании Opel в России, которые впоследствии станут официальными дилерами немецкой марки.

Футбол «Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов В ответном матче «Тоттенхэм» проиграл счетом 4:3, однако прошел в раунд 1/2 финала Лиги чемпионов за счет того, что три гола команды были забиты на чужом поле.