Футбол

«Эспаньол» упустил победу в игре с «Бетисом»Матч ТВ вчера в 16:59

Бетис — Эспаньол
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
37′
Серхи Дардер
Хесе Родригес
Кристиан Тельо
57′
Аисса Манди
59′
Зухаир Феддаль
66′
Серхио Каналес
Лорен Морон
66′
68′
Оскар Мелендо
74′
Оскар Мелендо
У Лэй
Аисса Манди
Диего Лаинес
77′
Хуниор Фирпо
79′
80′
Борха Иглесиас
Факундо Феррейра
87′
Серхи Дардер
Алекс Лопес
Зухаир Феддаль
90′+4′
Марк Бартра
«Бетис» на своем поле сыграл вничью с «Эспаньолом» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Счет на 37-й минуте открыл полузащитник гостей Серхи Дардер, однако в компенсированное арбитром время гол защитника Зуера Феддаля помог севильцам уйти от поражения.
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