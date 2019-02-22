Футбол

«Эспаньол» сыграл вничью с «Уэской»Чемпионат 17:07

Эспаньол — Уэска
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
Эстебан Гранеро
20′
25′
Хаби Эчейта
28′
Луис Авила
Эстебан Гранеро
31′
47′
Хаби Эчейта
Эстебан Гранеро
Адриа Педроса
64′
Дидак Вила
Факундо Феррейра
64′
68′
Кристиан Ривера
Янхель Эррера
69′
Хуанпи Аньор
71′
Луис Авила
Давид Феррейро Кирога
76′
Хави Галан
Марк Рока
Алфа Семеду
78′
Алфа Семеду
80′
82′
Хуанпи Аньор
Кучо Эрнандес
В начале второго тайма защитник «Уэски» Хавьер Этчейта сравнял счёт, результативную передачу отдал защитник Хорхе Пулидо. Беспроигрышная серия «Эспаньола» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. Ранее каталонский клуб одержал одну победу и два раза сыграл вничью.
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