"Эспаньол", который является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы, с крупным счетом проиграл на своем поле "Гранаде" в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Барселоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Армия и оружие Израиль нанес ответный удар по территории Ливана Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в воскресенье, что несколько противотанковых ракет было выпущено по военной базе и военным автомобилям страны на границе с Ливаном.

Технологии Цифровая экономика на экспорт Создатели программы "Цифровая экономика" уже на ранних стадиях понимали, что существующего штата российских разработчиков не хватит для решения амбициозных задач.

Политика В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны В Польше стартовали памятные мероприятия, приуроченные к восьмидесятой годовщине начала Второй мировой войны.

Экономика Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.

Авто Показан тизер гибридного гиперкара Lamborghini За пару недель до открытия Франкфуртского автосалона, который начнётся уже 10 сентября, итальянская компания Lamborghini выпустила тизер своего гибридного гиперкара.

Происшествия Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.

Экономика Поучительная история TARGET: специально для украинского премьера Уже первые шаги Алексея Гончарука, нового премьер-министра Украины, показывают его как яростного либертарианца и добросовестного выпускника Института Аспена (Aspen Institute), основанного в США (Вашингтон, округ Колумбия) и финансируемого Корпорацией Карнеги, Фондами Рокфеллера, Форда и Гейтса.

Религия Патриарх Кирилл заявил, что природные ресурсы не должны уничтожаться в погоне за прибылью Погоня за деньгами и внешним благополучием не должна приводить к уничтожению окружающей среды, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл 1 сентября в проповеди в день чествования Донской иконы Божией Матери в Большом соборе Донского ставропигиального мужского монастыря Москвы.

Происшествия Полиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche Московская полиция задержала на юго-востоке столицы мужчину, который сбил детей за рулем автомобиля Porsche.

Политика Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.

Музыка Мирей Матье выступит на закрытии фестиваля «Спасская башня» в Москве Французская певица Мирей Матье выступит в воскресенье в рамках торжественного закрытия XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве.

Политика В России изменились правила призыва в армию С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.

Футбол «Витесс» Слуцкого обыграл «АЗ» и вышел в лидеры чемпионата Нидерландов Арнемский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "АЗ Алкмар" в матче пятого тура чемпионата Нидерландов.

Наука Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.

Армия и оружие Нарышкин указал на опасность новой ядерной гонки Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью «Известиям» заявил, что система коллективной безопасности, существовавшая почти 50 лет, сегодня целенаправленно разрушается Соединенными Штатами.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Экономика Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Политика КПРФ обсудит решение Бортко сняться с выборов губернатора Петербурга КПРФ обсудит решение режиссера Владимира Бортко снять свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга после окончания голосования.

Происшествия Скончался избитый брянским полицейским подросток Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.

Музыка Грандиозный бетховенский цикл концертов стартует в сентябре в «Аптекарском огороде» Помимо бетховенского квартетного цикла, в программу «Камерных вечеров в оранжерее» войдут концерты для ансамблей и фортепианные вечера.

Экономика Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов Стоимость авиабилетов по итогам 2019-го вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%.

Происшествия Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании Танцовщица Джоана Сайнс скончалась после пиротехнического взрыва во время выступления в испанском Лас-Берланас, который находится на северо-западе от Мадрида.

Политика США и Китай повысили ставки в торговой войне США и Китай с 1 сентября ввели дополнительные торговые пошлины на импортные товары в рамках торговой войны.