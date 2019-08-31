Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Эспаньол» проиграл «Гранаде» в матче чемпионата Испании

Эспаньол — Гранада
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
Себастьен Коршья
2′
13′
Антонио Пуэртас
31′
Янхель Эррера
Налдо Перейра
40′
56′
Федерико Вико Вильегас
Рамон Азиз
67′
Роберто Сольдадо
Карлос Фернандес
У Лэй
Хонатан Кальери
67′
68′
Карлос Фернандес
Виктор Санчес
Факундо Феррейра
71′
74′
Рамон Азиз
77′
Дарвин Мачис
Хосе Антонио Мартинес
80′
Ангел Монторо
84′
Карлос Фернандес
"Эспаньол", который является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы, с крупным счетом проиграл на своем поле "Гранаде" в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Барселоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
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