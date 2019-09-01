Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Эспаньол» проиграл «Гранаде» в матче чемпионата Испании

Эспаньол — Гранада
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
Себастьен Коршья
2′
13′
Антонио Пуэртас
31′
Янхель Эррера
Налдо Перейра
40′
56′
Федерико Вико Вильегас
Рамон Азиз
67′
Роберто Сольдадо
Карлос Фернандес
У Лэй
Хонатан Кальери
67′
68′
Карлос Фернандес
Виктор Санчес
Факундо Феррейра
71′
74′
Рамон Азиз
77′
Дарвин Мачис
Хосе Антонио Мартинес
80′
Ангел Монторо
84′
Карлос Фернандес
1 фото
"Эспаньол", который является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы, с крупным счетом проиграл на своем поле "Гранаде" в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Барселоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
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