Футбол
РИА Новости«Эспаньол» проиграл «Гранаде» в матче чемпионата Испании
Себастьен Коршья
|2′
|13′
Антонио Пуэртас
|31′
Янхель Эррера
Налдо Перейра
|40′
|56′
Федерико Вико Вильегас
Рамон Азиз
|67′
Роберто Сольдадо
Карлос Фернандес
У Лэй
Хонатан Кальери
|67′
|68′
Карлос Фернандес
Виктор Санчес
Факундо Феррейра
|71′
|74′
Рамон Азиз
|77′
Дарвин Мачис
Хосе Антонио Мартинес
|80′
Ангел Монторо
|84′
Карлос Фернандес
|67%
|Владение мячом
|33%
|85%
|Процент точных передач
|66%
|5
|Удары в сторону ворот
|2
|3
|Удары в створ ворот
|6
|3
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|6
|7
|Отборы
|10
|7
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Эспаньол
Расстановка 4‑3‑3
13
Лопес
18
Коршья
5
Налдо
24
Калеро
17
Вила
9
Феррейра
21
Рока
10
Дардер
14
Мелендо
12
Кальери
22
Варгас
1
Силва
16
Диас
22
Дуарте
6
Херман Санчес
17
Марин
10
Пуэртас
19
Монторо
21
Эррера
5
Мартинес
12
Азиз
24
Фернандес
Гранада
Расстановка 4‑4‑2
"Эспаньол", который является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы, с крупным счетом проиграл на своем поле "Гранаде" в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Барселоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
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