Футбол

«Эспаньол» прервал серию поражений, обыграв «Леганес»
Спорт-Экспресс
17:31

Эспаньол — Леганес
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
Борха Иглесиас
9′
20′
Унаи Бустинса
Дидак Вила
35′
Серхио Гарсия
Пабло Пьятти
55′
65′
Микель Весга
Ресио
67′
Ресио
Марк Рока
68′
70′
Унаи Бустинса
Набиль Эль-Жар
70′
Жерар Гумбау
72′
Кеннет Омеруо
79′
Аллан Ньом
Хуанфран
Оскар Мелендо
Виктор Санчес
79′
Лео Баптистао
Эрнан Перес
88′
90′+1′
Жерар Гумбау
"Эспаньол" на своем поле обыграл "Леганес" в матче 18-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный мяч забил Борха Иглесиас. Каталонцы прервали шестиматчевую серию поражений в лиге.
Спорт-Экспресс17:31

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«Эспаньол» прервал серию поражений, обыграв «Леганес»

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«Эспаньол» одержал победу над «Леганесом» в 18-м туре чемпионата Испании

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«Эспаньол» прервал серию из 6 поражений подряд, обыграв «Леганес»

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«Эспаньол» обыграл «Леганес» и прервал свою шестиматчевую серию поражений

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