Футбол

«Эспаньол» победил «Алавес» благодаря автоголуМатч ТВ 08:58

Эспаньол — Алавес
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
Адриа Педроса
19′
Налдо Перейра
22′
Роберто Росалес
Хави Лопес
28′
39′
Рубен Дуарте
Виктор Лагуардиа
47′
Серхи Дардер
54′
56′
Хонатан Кальери
У Лэй
Серхио Гарсия
63′
68′
Борха Бастон
Диего Ролан
79′
Дарко Брашанац
Мубарак Вакасо
79′
Такаси Инуи
Патрик Твумаси
80′
Виктор Лагуардиа
Марк Рока
84′
Оскар Мелендо
Оскар Дуарте
85′
«Эспаньол» победил «Алавес» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Барселоне и завершилась со счетом 2:1. Первый гол на 19-й минуте забил защитник «попугаев» Адриа Педроса. На 47-й минуте защитник Виктор Лагуардиа срезал мяч в свои ворота, удвоив преимущество хозяев.
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