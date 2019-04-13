Футбол

«Эспаньол» переиграл «Алавес» в матче 32-го тура ПримерыЧемпионат 08:56

Эспаньол — Алавес
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
Адриа Педроса
19′
Налдо Перейра
22′
Роберто Росалес
Хави Лопес
28′
39′
Рубен Дуарте
Виктор Лагуардиа
47′
Серхи Дардер
54′
56′
Хонатан Кальери
У Лэй
Серхио Гарсия
63′
68′
Борха Бастон
Диего Ролан
79′
Дарко Брашанац
Мубарак Вакасо
79′
Такаси Инуи
Патрик Твумаси
80′
Виктор Лагуардиа
Марк Рока
84′
Оскар Мелендо
Оскар Дуарте
85′
Завершилась встреча 32-го тура Примеры между «Эспаньолом» и «Алавесом». Победу в матче, проходившем на «Корнелье Эль-Прат», одержали хозяева. Счёт на 19-й минуте открыл защитник хозяев Адрия Педроса.
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