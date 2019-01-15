Футбол

«Эспаньол» обыграл «Вильярреал» и вышел в четвертьфинал Кубка ИспанииSport24.ru вчера в 16:37

Эспаньол — Вильярреал
3 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
29′
Сантьяго Касерес
Пабло Пьятти
34′
34′
Карлос Бакка
Давид Лопес
34′
Борха Иглесиас
37′
40′
Мигель Лайюн
42′
Сэмюэл Чуквуэзе
Адриа Педроса
Дидак Вила
48′
Дидак Вила
58′
Хави Пуадо
Оскар Мелендо
65′
69′
Карлос Бакка
Жерар Морено
Борха Иглесиас
74′
76′
Сантьяго Касерес
Мануэль Тригерос
Давид Лопес
Льюис Лопес
79′
83′
Альфонсо Педраса
Иван Мартин
90′+2′
Хави Фуэго
В первом тайме в течение 5 минут в ворота гостей было назначено два пенальти, которые реализовали Пабло Пьятти и Борха Иглесиас. Перед перерывом один мяч отыграл Самуэль Чуквезе. Однако во втором тайме разрыв в счете восстановил Иглесиас, оформивший дубль.
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«Эспаньол» обыграл «Вильярреал» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании

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