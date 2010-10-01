Футбол
Матч ТВ«Эспаньол» и «Мальме» выступят на групповом этапе Лиги Европы
|34′
Факундо Феррейра
Богдан Леднев
|54′
Артем Громов
Назарий Русин
|58′
|62′
Матиас Варгас
|66′
Серхи Дардер
Виктор Санчес
Богдан Леднев
Владлен Юрченко
|68′
|73′
Факундо Феррейра
У Лэй
|77′
Матиас Варгас
Виктор Кампусано
Назарий Русин
|78′
Филипп Будковский
Владислав Кабаев
|81′
Заря
Расстановка 4‑5‑1
30
Шевченко
18
Тымчук
20
Абу Ханна
98
Чеберко
14
Михайличенко
7
Кочергин
80
Юрченко
21
Иванисеня
31
Русин
10
Хомченковский
22
Кабаев
13
Лопес
16
Лопес
6
Лопес
24
Калеро
17
Вила
23
Гранеро
21
Рока
4
Санчес
14
Мелендо
7
У Лэй
31
Кампусано
Эспаньол
Расстановка 4‑3‑3
«Эспаньол» и «Мальме» гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги Европы по итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации против «Зари» и «Бней-Иегуды» соответственно.
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