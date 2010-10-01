Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Эспаньол» и «Мальме» выступят на групповом этапе Лиги Европы

Заря — Эспаньол
2 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, сегодня
Стадион «Металлург»
34′
Факундо Феррейра
Богдан Леднев
54′
Артем Громов
Назарий Русин
58′
62′
Матиас Варгас
66′
Серхи Дардер
Виктор Санчес
Богдан Леднев
Владлен Юрченко
68′
73′
Факундо Феррейра
У Лэй
77′
Матиас Варгас
Виктор Кампусано
Назарий Русин
78′
Филипп Будковский
Владислав Кабаев
81′
«Эспаньол» и «Мальме» гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги Европы по итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации против «Зари» и «Бней-Иегуды» соответственно.
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«Эспаньол» и «Мальме» выступят на групповом этапе Лиги Европы

Матч ТВ15:00

«Эспаньол» и «Мальме» выступят на групповом этапе Лиги Европы

Sportbox.RU15:00
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