«Эспаньол» и «Мальме» гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги Европы по итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации против «Зари» и «Бней-Иегуды» соответственно.

«Эспаньол» и «Мальме» выступят на групповом этапе Лиги Европы

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