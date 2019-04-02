Футбол
«Эспаньол» и «Хетафе» сыграли вничьюProstoProSport 16:16
Футболисты «Эспаньола» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Хетафе». Встреча, прошедшая во вторник в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат», завершилась со счетом 1:1. У хозяев на 56-й минуте мяч забил Борха Иглесиас. У гостей на 72-й минуте отличился Родригес Анхель.
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