Футбол

«Эспаньол» и «Бетис» сыграли вничью в Кубке ИспанииСпорт-Экспресс 15:27

Эспаньол — Бетис
1 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
Марио Эрмосо
5′
7′
Зухаир Феддаль
Борха Иглесиас
26′
61′
Лорен Морон
Серхио Леон Лимонес
Лео Баптистао
Серхио Гарсия
66′
Пабло Пьятти
Хави Пуадо
77′
79′
Кристиан Тельо
Диего Лаинес
80′
Антонио Санабрия
Оскар Мелендо
Алекс Лопес
83′
85′
Антонио Санабрия
Вильфрид Каптум
"Эспаньол" и "Бетис" сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Кубка Испании - 1:1. Ответная игра состоится 30 января.
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