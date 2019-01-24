Футбол
«Эспаньол» и «Бетис» сыграли вничью в Кубке ИспанииСпорт-Экспресс 15:27
Марио Эрмосо
|5′
|7′
Зухаир Феддаль
Борха Иглесиас
|26′
|61′
Лорен Морон
Серхио Леон Лимонес
Лео Баптистао
Серхио Гарсия
|66′
Пабло Пьятти
Хави Пуадо
|77′
|79′
Кристиан Тельо
Диего Лаинес
|80′
Антонио Санабрия
Оскар Мелендо
Алекс Лопес
|83′
|85′
Антонио Санабрия
Вильфрид Каптум
Эспаньол
Расстановка 4‑3‑3
1
Roberto
8
Росалес
27
Лопес
22
Эрмосо
12
Вила
10
Дардер
21
Рока
18
Лопес
9
Гарсия
7
Иглесиас
20
Пуадо
1
Роблес
23
Манди
4
Феддаль
5
Бартра
19
Барраган
18
Гуардадо
14
Карвалью
6
Каналес
22
Лайнес
7
Леон
34
Каптум
Бетис
Расстановка 3‑5‑2
"Эспаньол" и "Бетис" сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Кубка Испании - 1:1. Ответная игра состоится 30 января.
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Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал» против «Жироны», «Эспаньол» и «Бетис» сыграли вничью
Sports.ru22 января в 03:26
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