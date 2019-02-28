Футбол

«Эспаньол» дома обыграл «Вальядолид»Матч ТВ 08:54

Эспаньол — Вальядолид
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
Борха Иглесиас
1′
17′
Рубен Алькарас
Давид Лопес
Льюис Лопес
20′
49′
Борха Фернандес
Мойяно Лухано
Серхи Дардер
52′
Марио Эрмосо
55′
Эрнан Перес
Эстебан Гранеро
59′
У Лэй
65′
68′
Начо Мартинес
68′
Энес Унал
Стивен Пласа
68′
Хоакин Фернандес Морено
Кеко
У Лэй
Хави Пуадо
84′
Борха Иглесиас
90′+1′
90′+1′
Рубен Алькарас
«Эспаньол» на своем поле переиграл «Вальядолид» в матче 26-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев поля отличились Кинтас Иглесиас, Марио Эрмосо и Лэй У. У гостей гол на счету Рубена Алькараса.
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