Футбол

«Эспаньол» дома обыграл «Алавес»Спорт-Экспресс 09:05

Эспаньол — Алавес
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
Адриа Педроса
19′
Налдо Перейра
22′
Роберто Росалес
Хави Лопес
28′
39′
Рубен Дуарте
Виктор Лагуардиа
47′
Серхи Дардер
54′
56′
Хонатан Кальери
У Лэй
Серхио Гарсия
63′
68′
Борха Бастон
Диего Ролан
79′
Дарко Брашанац
Мубарак Вакасо
79′
Такаси Инуи
Патрик Твумаси
80′
Виктор Лагуардиа
Марк Рока
84′
Оскар Мелендо
Оскар Дуарте
85′
"Эспаньол" обыграл "Алавес" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании (2:1). Голом в составе хозяев отметился защитник Адрия Педроса.
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