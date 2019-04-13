Футбол
«Эспаньол» дома обыграл «Алавес»Спорт-Экспресс 09:05
Адриа Педроса
|19′
Налдо Перейра
|22′
Роберто Росалес
Хави Лопес
|28′
|39′
Рубен Дуарте
Виктор Лагуардиа
|47′
Серхи Дардер
|54′
|56′
Хонатан Кальери
У Лэй
Серхио Гарсия
|63′
|68′
Борха Бастон
Диего Ролан
|79′
Дарко Брашанац
Мубарак Вакасо
|79′
Такаси Инуи
Патрик Твумаси
|80′
Виктор Лагуардиа
Марк Рока
|84′
Оскар Мелендо
Оскар Дуарте
|85′
|57%
|Владение мячом
|43%
|78%
|Процент точных передач
|74%
|2
|Удары в сторону ворот
|4
|2
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|1
|4
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|8
|8
|Отборы
|13
|11
|Фолы
|18
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Эспаньол
Расстановка 4‑3‑3
13
Лопес
16
Лопес
5
Налдо
22
Эрмосо
28
Педроса
4
Санчес
21
Рока
10
Дардер
9
Гарсия
7
Иглесиас
6
Дуарте
1
Пачеко
15
Наварро
5
Лагуардиа
4
Эли
3
Дуарте
24
Твумаси
19
Гарсия
22
Вакасо
23
Родригес
9
Ролан
12
Кальери
Алавес
Расстановка 4‑4‑2
"Эспаньол" обыграл "Алавес" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании (2:1). Голом в составе хозяев отметился защитник Адрия Педроса.
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