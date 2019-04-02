Футбол
«Эспаньол» дома не смог обыграть «Хетафе»Матч ТВ 16:24
«Эспаньол» и «Хетафе» сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Барселоне и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол на свой счет записал Борха Иглесиас.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:22, Ашберн
Авто
Кроссовер Ford Kuga нового поколения представлен официально
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Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
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Космос
«Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой
Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).
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Происшествия
В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяные" ДТП, сообщил депутат от "Единой России" Андрей Исаев.
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Президент России Владимир Путин в среду примет участие в церемонии открытия завода по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz в Солнечногорском районе Подмосковья.
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Кино
«Мстители: Финал» побил рекорд по продажам билетов за первый час
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Общество
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Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
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Происшествия
Россиянина задержали при попытке вывезти своих детей из Швеции
В Польше задержали россиянина при попытке вывезти своих детей из Швеции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:43
Политика
Трамп заявил Столтенбергу о надежде поладить с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник журналистам на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что рассчитывает со временем на хорошие отношения с Россией, Китаем и со всеми остальными.
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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
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Кино
Семья Юлии Началовой отреагировала на съемки фильма о ней
Инициативу создать биографический фильм про артистку Юлию Началову не поддержали родители певицы.
Обновлено в 07:26
Экономика
«Интер РАО» и Ростех создали СП в сфере big data
Как сообщается в пресс-релизе "Интер РАО", компания создана для совместной разработки и продвижения отечественных технологий в сфере цифровизации энергетической отрасли, в том числе в части управления большими массивами данных.
Обновлено в 13:23
Футбол
Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде
Обновлено в 08:11
Общество
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
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Автоспорт
Мик Шумахер дебютировал за рулем болида «Формулы-1»
Сын знаменитого гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера Мик дебютировал за рулем болида Ferrari на тестах в Бахрейне.
Обновлено в 04:16
Авто
В сети появились первые изображения новой Lada 4х4
Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено вчера в 09:18
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18
Происшествия
На МКАД столкнулись восемь автомобилей
Обновлено в 17:30
Политика
На Украине завели уголовное дело по полёту Бойко и Медведчука в Россию
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины инициировало уголовное расследование в отношении украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы по факту полёта в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, сообщает 2 апреля «Украинская правда».
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Константин Богомолов признал, что Ксения Собчак демон и исчадие ада
Похоже, что Собчак сыграла с Богомоловым такую шутку, что он вышел из себя.
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Спорт
Логинов и Гараничев провалили эстафету на чемпионате России
Биатлонисты национальной сборной провалили гонку: Дмитрий Малышко опоздал на свой старт, Матвей Елисеев забыл зарядить обойму в винтовке, а Александр Логинов трижды промахнулся на огневом стрельбище, в результате чего его команда осталась без медалей.
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Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала
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Назван ключ к избавлению от висцерального жира
Ключом к избавлению от вредного висцерального жира является диета, подобранная индивидуально для максимальной эффективности.
Обновлено в 02:45
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Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео
Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента.
Обновлено в 16:31
Армия и оружие
Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия
Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
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Происшествия
Глава ГИБДД Москвы подал в отставку
Обновлено в 08:01
Кино
Умер известный режиссер Вадим Гемс
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