Футбол

«Эспаньол» дома не смог обыграть «Хетафе»Матч ТВ 16:24

«Эспаньол» и «Хетафе» сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Барселоне и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол на свой счет записал Борха Иглесиас.
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«Эспаньол» и «Хетафе» сыграли вничью

Sport24.ru16:22

«Эспаньол» дома не смог обыграть «Хетафе»

Матч ТВ16:24

«Эспаньол» дома не смог обыграть «Хетафе»

Sportbox.RU16:24

«Эспаньол» и «Хетафе» сыграли вничью

Спорт-Экспресс16:23

«Эспаньол» и «Хетафе» сыграли вничью в 30-м туре чемпионата Испании

РИА Новости16:34

«Эспаньол» и «Хетафе» не смогли выявить победителя в матче Примеры

Чемпионат16:21

«Эспаньол» и «Хетафе» сыграли вничью

ProstoProSport16:16
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Борха Иглесиас
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Эспаньол».
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Испанский футбольный клуб
Футбольный клуб из города Барселона, в одноимённой провинции Испании. «Эспаньол» является первым в стране футбольным клубом, созданным исключительно испанцами, в ответ на основание иностранцами «Барселоны». Название «Espanyol», и означающее «испанский», было выбрано, чтобы подчеркнуть испанское происхождение. «Эспаньол» является шестым футбольным клубом по суммарному количеству очков, набранных в Примере.
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