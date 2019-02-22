Футбол

Эспаньол — Уэска 1:1ProstoProSport вчера в 16:54

Эспаньол — Уэска
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
Эстебан Гранеро
20′
25′
Хаби Эчейта
28′
Луис Авила
Эстебан Гранеро
31′
47′
Хаби Эчейта
Эстебан Гранеро
Адриа Педроса
64′
Дидак Вила
Факундо Феррейра
64′
68′
Кристиан Ривера
Янхель Эррера
69′
Хуанпи Аньор
71′
Луис Авила
Давид Феррейро Кирога
76′
Хави Галан
Марк Рока
Алфа Семеду
78′
Алфа Семеду
80′
82′
Хуанпи Аньор
Кучо Эрнандес
Футболисты «Эспаньола» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Уэской». Встреча, прошедшая в пятницу в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат», завершилась со счетом 1:1. У хозяев на 20-й минуте мяч забил Эстебан Гранеро. У гостей на 47-й минуте отличился Хавьер Этчейта.
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