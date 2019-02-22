Футбол
Эспаньол — Уэска 1:1ProstoProSport вчера в 16:54
Эстебан Гранеро
|20′
|25′
Хаби Эчейта
|28′
Луис Авила
Эстебан Гранеро
|31′
|47′
Хаби Эчейта
Эстебан Гранеро
Адриа Педроса
|64′
Дидак Вила
Факундо Феррейра
|64′
|68′
Кристиан Ривера
Янхель Эррера
|69′
Хуанпи Аньор
|71′
Луис Авила
Давид Феррейро Кирога
|76′
Хави Галан
Марк Рока
Алфа Семеду
|78′
Алфа Семеду
|80′
|82′
Хуанпи Аньор
Кучо Эрнандес
|69%
|Владение мячом
|31%
|83%
|Процент точных передач
|71%
|7
|Удары в сторону ворот
|5
|2
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|1
|5
|Офсайды
|4
|7
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|13
|9
|Фолы
|16
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Эспаньол
Расстановка 4‑3‑3
13
Лопес
8
Росалес
15
Лопес
22
Эрмосо
11
Феррейра
10
Дардер
2
Семеду
28
Педроса
14
Мелендо
7
Иглесиас
24
У Лэй
13
Сантамария
4
Диегес
3
Эчейта
14
Пулидо
15
Акапо
21
Эррера
9
Эрнандес
6
Гомес
12
Галан
7
Феррейро
22
Гальего
Уэска
Расстановка 3‑5‑2
Футболисты «Эспаньола» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Уэской». Встреча, прошедшая в пятницу в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат», завершилась со счетом 1:1. У хозяев на 20-й минуте мяч забил Эстебан Гранеро. У гостей на 47-й минуте отличился Хавьер Этчейта.
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«Эспаньол» — «Уэска». Прогноз и ставки на матч испанской Примеры 22 февраля 2019 года
LiveSport.ru21 февраля в 03:00
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