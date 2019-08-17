Футбол
«Эспаньол» – «Севилья»: ставим на «попугаев»Все про Спорт ру вчера в 05:08
В первом туре испанской Примеры состоится поединок «Эспаньол» – «Севилья» - мы оценили состояние команд и сделали прогноз.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Общество
Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян
Таможенники начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади россиян на нескольких пунктах пропуска через госграницу.
Обновлено в 17:45
Футбол
Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины, сообщается в Twitter федерации футбола страны.
Обновлено в 17:38
Происшествия
Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи
Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.
Обновлено в 11:23
Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 04:51
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.
Обновлено в 12:39
Энергетика
Названы регионы с самым доступным бензином для населения
Объем топлива, который можно купить на заработную плату, определялся путем деления среднемесячного заработка в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля текущего года.
Обновлено в 17:17
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова удивила постом о разводе
Обновлено в 15:55
Общество
Летчик-герой «Уральских авиалиний» ответил на предложение Рогозина
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший пассажирский самолет в кукурузное поле, через «URA.RU» ответил на предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 16:10
Политика
Премьер Дании заявила о невозможности продажи Гренландии США
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен исключила возможность продажи Гренландии США. Об этом она заявила в интервью местным СМИ.
Обновлено в 16:56
Здоровье
Нездоровый интерес: большинство россиян мечтают об «умных браслетах»
Большинство респондентов положительно относятся к медицинским браслетам и интересуются возможностью выявления генетической предрасположенности к различным заболеваниям.
Обновлено вчера в 17:01
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено в 17:23
Путешествия
Перечислены курорты, где россияне чаще всего заводят романы
Чаще всего курортные романы туристы заводят на российском черноморском побережье.
Обновлено 15 августа в 22:14
Футбол
Волейболист обозвал фигуристку Туктамышеву чучелом
Экс-волейболист сборной России Алексей Спиридонов оскорбил российскую фигуристку Елизавету Туктамышеву после ее комментария о футбольном матче между петербургским "Зенитом" и грозненским "Ахматом".
Обновлено в 11:59
Кино
Джордж Мартин назвал избавлением окончание сериала «Игра престолов»
Автор фэнтези-цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, что завершение сериала «Игра престолов» стало для него избавлением.
Обновлено в 10:05
Футбол
Малком и Дриусси из-за травм пропустят матч «Зенита» со «Спартаком»
Восстановление форвардов петербургского клуба займет от трех недель до месяца Форварды петербургского "Зенита" Малком и Себастьян Дриусси пропустят матч с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба "Зенита".
Обновлено вчера в 11:05
Футбол
Челси — Лестер 1:1
Обновлено в 13:21
Происшествия
Мужчина напал с ножом на людей на вокзале в Германии
Мужчина с ножом набросился на людей на вокзале в Германии.
Обновлено в 15:41
Футбол
«Бавария» отказалась от трансфера Манджукича
«Бавария» больше не претендует на нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича.
Обновлено в 10:34
Политика
Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пойдет на президентские выборы 2020 года в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом.
Обновлено в 17:45
Кино
«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
У Марианских островов произошло мощное землетрясение
У Марианских островов в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщила в воскресенье, 18 августа, Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 15:22
Политика
Раз дефолт, два дефолт: Аргентина напугала весь мир новым кризисом
Аргентина в очередной раз за последние годы оказалась на рубеже полномасштабного финансового кризиса.
Обновлено вчера в 17:02
Транспорт
Северный вестибюль станции «Борисово» работает только на вход
Северный вестибюль станции «Борисово» Люблинско-Дмитровской линии метро работает только на вход для пассажиров.
Обновлено в 15:19
Футбол
Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко»
Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.
Обновлено в 17:00
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35