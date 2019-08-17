В первом туре испанской Примеры состоится поединок «Эспаньол» – «Севилья» - мы оценили состояние команд и сделали прогноз.

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Все про Спорт ру

Общество Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян Таможенники начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади россиян на нескольких пунктах пропуска через госграницу.

Футбол Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины, сообщается в Twitter федерации футбола страны.

Происшествия Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.

Транспорт Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".

Политика Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.

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Общество Летчик-герой «Уральских авиалиний» ответил на предложение Рогозина Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший пассажирский самолет в кукурузное поле, через «URA.RU» ответил на предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Политика Премьер Дании заявила о невозможности продажи Гренландии США Премьер-министр Дании Метте Фредериксен исключила возможность продажи Гренландии США. Об этом она заявила в интервью местным СМИ.

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