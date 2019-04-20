Футбол
«Эспаньол» — «Сельта». Видеотрансляция, смотреть онлайнSport24.ru 24 апреля в 13:23
Онлайн видеотрансляция матча 34-го тура испанской Примеры «Эспаньол» — «Сельта», который состоится сегодня, 24 апреля, в Барселоне, будет доступна на этой странице Sport24.ru. Начало игры — в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция из Испании начнется в 21:20 мск.
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