Футбол

Эспаньол — Реал 2:4Спорт-Экспресс вчера в 16:37

Эспаньол — Реал
2 – 4
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
4′
Карим Бензема
Марк Рока
7′
15′
Серхио Рамос
Лео Баптистао
25′
27′
Серхио Рамос
Серхио Гарсия
34′
45′+1′
Карим Бензема
46′
Серхио Рамос
Начо Фернандес
64′
Винисиус Жуниор
Гарет Бэйл
Дидак Вила
Роберто Росалес
64′
67′
Гарет Бэйл
Лео Баптистао
Пабло Пьятти
71′
72′
Рафаэль Варан
Серхи Дардер
Оскар Мелендо
75′
76′
Лука Модрич
Марсело
81′
Даниэль Карвахаль
Роберто Росалес
81′
Алекс Лопес
85′
88′
Начо Фернандес
90′+1′
Тибо Куртуа
"Реал" обыграл "Эспаньол" в матче 21-го тура чемпионата Испании - 4:2. В составе мадридской команды дубль сделал нападающий Карим Бензема, еще по голу на счету Гарета Бэйла и Серхио Рамоса. "Реал" на 72-й минуте остался в меньшинстве после удаления Рафаэля Варана, но смог удержать преимущество.
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