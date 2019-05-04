Футбол

Эспаньол — Атлетико 3:0ProstoProSport вчера в 12:07

Эспаньол — Атлетико
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
18′
Сауль Ньигес
Марк Рока
38′
Диего Годин
45′+1′
46′
Стефан Савич
Анхель Корреа
Борха Иглесиас
52′
59′
Тома Лемар
Витоло
59′
Родриго Эрнандес
Франсиско Монтеро
59′
Альваро Мората
У Лэй
Хави Пуадо
79′
Роберто Росалес
Виктор Санчес
86′
Борха Иглесиас
89′
Оскар Мелендо
Серхио Гарсия
90′+1′
«Атлетико» потерпел поражение от «Эспаньола» в гостевом матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:3. Первый мяч был забил с помощью автогола Диего Година.
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